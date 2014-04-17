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Черная роза Черная роза
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Черная роза, 2013

2013 / США / Россия
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22 голоса Рейтинг IMDb: 2.8
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О фильме
Майор московской полиции, отправляется в Лос-Анджелес для помощи местным стражам порядка в расследовании серии убийств русских эмигрантов. Вместе с американской напарницей российский полицейский начинает погоню за новым Джеком Потрошителем.
2.0 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 2.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 17 апреля 2014
Премьера в мире 17 апреля 2014
Возраст 16+
Прокатчик Кинография
Режиссер
Александр Невский
Александр Невский
В ролях
Александр Невский
Александр Невский
Кристанна Локен
Эдриан Пол
Эдриан Пол
Роберт Дави
Роберт Дави
Маттиас Хьюз
Маттиас Хьюз
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Черная роза 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Олег Ушаков 4 марта 2023, 18:17
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
khaos11 2 апреля 2015, 12:51
Ох, уж этот Сашка!
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22 голоса
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