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Черная роза
Черная роза, 2013
2013 / США / Россия
Трейлер
2.0
Оцените
22
голоса
Рейтинг IMDb: 2.8
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Жанр:
боевик
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О фильме
Майор московской полиции, отправляется в Лос-Анджелес для помощи местным стражам порядка в расследовании серии убийств русских эмигрантов. Вместе с американской напарницей российский полицейский начинает погоню за новым Джеком Потрошителем.
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2.0
Оцените
22
голоса
Рейтинг IMDb: 2.8
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2013
Премьера в России
17 апреля 2014
Премьера в мире
17 апреля 2014
Возраст
16+
Прокатчик
Кинография
Режиссер
Александр Невский
В ролях
Александр Невский
Кристанна Локен
Эдриан Пол
Роберт Дави
Маттиас Хьюз
Все актеры и съемочная группа
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В общем рейтинге
2486
В жанре «боевик»
601
В фильмах США
1632
В фильмах России
481
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Отзывы о фильме
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Олег Ушаков
4 марта 2023, 18:17
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
khaos11
2 апреля 2015, 12:51
Ох, уж этот Сашка!
Отзывы
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22
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