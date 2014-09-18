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Постер фильма Испытание
Постер фильма Испытание
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы Испытание

Испытание

Ispytanie 18+
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Факты

О фильме

Действия фильма происходят в середине прошлого века. На небольшом хуторе в степи живет Толгат, механизатор, и его дочка Дина. Толгат постоянно занят на работе, пока Дина занимается хозяйством. Ее одиночество разбавляет Кайсын, явно неравнодушный к девушке сосед, но ее сердце принадлежит русскому парню Максиму, который однажды случайно зашел в гости. На атомном полигоне тем временем идет подготовка к очередным испытаниям…

  • Кинолента создана в формате притчи, и герои не говорят ни слова в течение всего фильма. Все эмоции, идеи, конфликты и мысли создатели доносили до зрителя с помощью визуального ряда.
  • На «Кинотавре» бессловесная картина получила три награды, в том числе – главный приз.
  • Изначально над проектом работал Павел Чухрай. Но в какой-то момент Толстунов, продюсер, дал Александру карт-бланш, понимая, что проект становится невыполнимым. Режиссер поставил ряд условий – переписать сценарий, провести новый кастинг, не использовать ни одного кадра из уже отснятого материала.
  • Это не первая попытка Александра Котта создать кино без слов. До этого режиссер намеревался снять «Завьялов и Юла», но пока не предоставилось возможности довести задумку до выхода на экраны.

Они живут в степи. Отец и дочь. Ничто не может нарушить вечный порядок. Завтра наступает всегда. И каждое утро отец уезжает работать. И она остается одна. Ждать отца. И чувствовать. Двое любят ее. Она любит каждого. Любовь нельзя поделить. Однажды решение приходит само. Оттуда, где солнце.

Испытание - трейлер
Испытание  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 18 сентября 2014
Дата выхода
18 сентября 2014 Россия Наше кино 16+
18 сентября 2014 Беларусь
18 сентября 2014 Казахстан
10 октября 2014 США
18 сентября 2014 Украина
10 июня 2015 Франция
26 сентября 2015 Япония
Производство Droog Drooga, Продюсерская Фирма Игоря Толстунова (Профит)
Другие названия
Ispytanie, Test, Le souffle, Próba, Τεστ, Испытание, 草原の実験
Режиссер
Александр Котт
Александр Котт
В ролях
Елена Ан
Данила Рассомахин
Данила Рассомахин
Карим Пакачаков
Нариман Бекбулатов-Арешев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.3
Оцените 13 голосов
7.2 IMDb
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Испытание

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