Действия фильма происходят в середине прошлого века. На небольшом хуторе в степи живет Толгат, механизатор, и его дочка Дина. Толгат постоянно занят на работе, пока Дина занимается хозяйством. Ее одиночество разбавляет Кайсын, явно неравнодушный к девушке сосед, но ее сердце принадлежит русскому парню Максиму, который однажды случайно зашел в гости. На атомном полигоне тем временем идет подготовка к очередным испытаниям…
Они живут в степи. Отец и дочь. Ничто не может нарушить вечный порядок. Завтра наступает всегда. И каждое утро отец уезжает работать. И она остается одна. Ждать отца. И чувствовать. Двое любят ее. Она любит каждого. Любовь нельзя поделить. Однажды решение приходит само. Оттуда, где солнце.
|18 сентября 2014
|Россия
|Наше кино
|16+
|18 сентября 2014
|Беларусь
|18 сентября 2014
|Казахстан
|10 октября 2014
|США
|18 сентября 2014
|Украина
|10 июня 2015
|Франция
|26 сентября 2015
|Япония