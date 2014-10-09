Алексеев – старик, в одиночестве доживающий свой век в глухой деревне. Фильм рассказывает, как он внезапно оказывается в эпицентре странных событий, который относят его далеко в прошлое. Главный герой узнает о себе то, чего никогда не мог даже предположить. На закате жизни ему открываются знания о своем таланте, о любви и о том, как он повлиял на жизнь других людей.