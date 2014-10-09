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Постер фильма Кино про Алексеева
Постер фильма Кино про Алексеева
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Киноафиша Фильмы Кино про Алексеева

Кино про Алексеева

Kino pro Alekseeva 18+
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О фильме

Алексеев – старик, в одиночестве доживающий свой век в глухой деревне. Фильм рассказывает, как он внезапно оказывается в эпицентре странных событий, который относят его далеко в прошлое. Главный герой узнает о себе то, чего никогда не мог даже предположить. На закате жизни ему открываются знания о своем таланте, о любви и о том, как он повлиял на жизнь других людей.

  • Финансирование фильма частично было обеспечено зрителями с помощью краудфандингового ресурса.
  • Збруев исполнил главную роль в киноленте после десяти лет перерыва в актерской работе.
  • Некоторые персонажи перешли в фильм из предыдущей работы режиссера – киноленты «Рассказы».
  • Актер, сыгравший Алексеева, учился играть на шестиструнной гитаре специально для этой роли.
  • Музыкальное сопровождение фильма и все бардовские композиции были созданы специально для этого фильма, кроме песен «Дезертир» и «Ты свети».
  • Изначально планировалось назвать картину «КСП», что расшифровывается как «клуб самодеятельной песни». Создатели отказались от этой идеи, потому что современные зрители вряд ли поймут эту аббревиатуру.
  • У Михаила Сегала это третий фильм, и все его работы кардинально различаются. Режиссер считает, что работать только в одном направлении – скучно и безнравственно.

Фильм-путешествие по удивительной жизни Алексеева. Он пил чай с Тарковским, попал в КГБ из-за Гагарина, конкурировал с Калашниковым и Высоцким. Однажды он узнаёт о себе нечто большее, чем знал и мог предполагать: о своём таланте, о следе, который оставил в судьбах других людей. Жизнь можно прожить заново, если тебя кто-то любит.

Кино про Алексеева - трейлер
Кино про Алексеева  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 9 октября 2014
Дата выхода
9 октября 2014 Россия Utopia Pictures 12+
9 октября 2014 Беларусь
9 октября 2014 Казахстан
18 ноября 2014 США
9 октября 2014 Украина
Производство New People
Другие названия
Kino pro Alekseeva, Film o Aleksiejewie, Кино про Алексеева
Режиссер
Михаил Сегал
Михаил Сегал
В ролях
Александр Збруев
Александр Збруев
Алексей Капитонов
Татьяна Майст
Ксения Радченко
Ксения Радченко
Денис Фомин
Денис Фомин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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Кино про Алексеева

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16 января 2018 16:06
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