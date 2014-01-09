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Киноафиша Фильмы Тетушки

Тетушки

Tyotushki 18+
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О фильме

Главная героиня фильма, студентка мединститута по имени Маша, живет в небольшом городке со своим дедом-художником. Их жизнь нельзя назвать шикарной, но каждый день проходит для них в тихом счастье и радости, и Маша даже отказывается отметить грядущий Новый год на вечеринке с подругой, вместо этого оставаясь с любимым дедушкой. Однако их мирная жизнь омрачается известием о том, что последний серьезно болен, а на Машу выходит аферист с целью отобрать у них квартиру. К счастью, именно в это время к героям в гости прибывают три загадочные, словно ниоткуда взявшиеся тетушки с символичными именами Вера, Надежда и Любовь. С этого момента в жизни Маши начинают происходить неожиданные изменения… 

  • Фильм является плодом совместного производства России и Латвии. Помимо бюджетных вложений, в одной из главных ролей появился латышский актер Ивар Калныныш, а автором музыки выступил композитор Раймонд Паулс. 
  • Наталья Шишкина, исполнившая роль Маши, из-за частых переработок на площадке почти не виделась со своим мужем, поскольку он жил в Москве, а фильм снимался в Риге. В конце концов тот сам приехал навестить ее, и в этот день режиссер картины Александр Кананович решил доснять ее сцены и уже вечером отпустил актрису домой. 

Чудеса становятся реальностью, особенно, если кому-то это очень сильно нужно. Героям фильма Маше и её деду, накануне Рождества грозит опасность о которой они ещё не подозревают. И поэтому они совершенно беззащитны перед грядущими неприятностями. Но помощь придёт совершенно с неожиданной стороны… Все мечты в эту волшебную ночь исполнятся самым невероятным образом — главное чтобы в сердце жила настоящая любовь…

Тетушки - трейлер
Тетушки  трейлер
Страна Россия / Латвия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2013
Премьера в мире 9 января 2014
Дата выхода
9 января 2014 Россия 12+
9 января 2014 Казахстан
9 января 2014 Украина
Бюджет $1 000 000
Производство Forma Pro Films
Другие названия
Tyotushki, The Aunties, Tantiņas, Tetulės, Тётушки, Тіточки
Режиссер
Александр Кананович
В ролях
Николай Ефремов
Никита Ефремов
Никита Ефремов
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Екатерина Васильева
Екатерина Васильева
Альберт Филозов
Альберт Филозов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.6
Оцените 19 голосов
5 IMDb
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Тетушки - трейлер
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