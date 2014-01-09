Главная героиня фильма, студентка мединститута по имени Маша, живет в небольшом городке со своим дедом-художником. Их жизнь нельзя назвать шикарной, но каждый день проходит для них в тихом счастье и радости, и Маша даже отказывается отметить грядущий Новый год на вечеринке с подругой, вместо этого оставаясь с любимым дедушкой. Однако их мирная жизнь омрачается известием о том, что последний серьезно болен, а на Машу выходит аферист с целью отобрать у них квартиру. К счастью, именно в это время к героям в гости прибывают три загадочные, словно ниоткуда взявшиеся тетушки с символичными именами Вера, Надежда и Любовь. С этого момента в жизни Маши начинают происходить неожиданные изменения…
Чудеса становятся реальностью, особенно, если кому-то это очень сильно нужно. Героям фильма Маше и её деду, накануне Рождества грозит опасность о которой они ещё не подозревают. И поэтому они совершенно беззащитны перед грядущими неприятностями. Но помощь придёт совершенно с неожиданной стороны… Все мечты в эту волшебную ночь исполнятся самым невероятным образом — главное чтобы в сердце жила настоящая любовь…
|9 января 2014
|Россия
|12+
|9 января 2014
|Казахстан
|9 января 2014
|Украина