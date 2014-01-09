Главная героиня фильма, студентка мединститута по имени Маша, живет в небольшом городке со своим дедом-художником. Их жизнь нельзя назвать шикарной, но каждый день проходит для них в тихом счастье и радости, и Маша даже отказывается отметить грядущий Новый год на вечеринке с подругой, вместо этого оставаясь с любимым дедушкой. Однако их мирная жизнь омрачается известием о том, что последний серьезно болен, а на Машу выходит аферист с целью отобрать у них квартиру. К счастью, именно в это время к героям в гости прибывают три загадочные, словно ниоткуда взявшиеся тетушки с символичными именами Вера, Надежда и Любовь. С этого момента в жизни Маши начинают происходить неожиданные изменения…