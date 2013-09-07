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Любовь - это идеальное преступление Любовь - это идеальное преступление
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L'amour est un crime parfait

Любовь - это идеальное преступление, 2013

2013 / Франция / Швейцария
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Марк – привлекательный и харизматичный учитель литературы, который привык пользоваться прекрасным полом, беспечно меняя любовниц, как перчатки. Он не знаком с отказом и пользуется большим успехом у молоденьких студенток, но однажды его полная удовольствий жизнь переворачивается с ног на голову: очередная фаворитка исчезает при странных обстоятельствах, а ее мачеха готова на решительные меры, чтобы найти пропавшую девушку. Жизнь Марка превращается в кошмарный сон, из которого невозможно выйти.

  • Согласно сюжету, главный герой преподает литературу в Лозаннском университете. Но в фильме демонстрируется кампус учебного заведения, которое специализируется на технологиях.
  • Роль соблазнительного преподавателя исполнил популярный французский актер Матье Амальрик, двукратный обладатель премии «Сезар». Он известен по фильмам «Квант Милосердия» и «Венера в мехах».
  • Это вторая кинолента, в создании которой режиссеры Ларье сотрудничают с Амальриком, до этого они вместе работали над проектом «Последний романтик планеты Земля».
  • В основе сюжета лежит литературное произведение Филиппа Джина «Последствия».

У Марка, преподавателя литературы в лозаннском университете, репутация коллекционера любовных приключений со своими студентками. Одна из самых ярких завоеванных им студенток исчезает, и через несколько дней после этого Марк встречает Анну, которая стремится больше узнать об исчезновении своей падчерицы.

5.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 17 апреля 2014
Премьера в мире 7 сентября 2013
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Арно Ларье
В ролях
Матье Амальрик
Матье Амальрик
Майвенн Ле Беско
Майвенн Ле Беско
Карин Вьяр
Карин Вьяр
Ксавье Бовуа
Ксавье Бовуа
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Любовь - это идеальное преступление 7 постеров
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Любовь - это идеальное преступление смотреть онлайн

Любовь - это идеальное преступление
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