Любовь - это идеальное преступление, 2013

Марк – привлекательный и харизматичный учитель литературы, который привык пользоваться прекрасным полом, беспечно меняя любовниц, как перчатки. Он не знаком с отказом и пользуется большим успехом у молоденьких студенток, но однажды его полная удовольствий жизнь переворачивается с ног на голову: очередная фаворитка исчезает при странных обстоятельствах, а ее мачеха готова на решительные меры, чтобы найти пропавшую девушку. Жизнь Марка превращается в кошмарный сон, из которого невозможно выйти.