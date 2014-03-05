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300 спартанцев: Расцвет империи 300 спартанцев: Расцвет империи
Киноафиша Фильмы 300 спартанцев: Расцвет империи
300: Rise of an Empire

300 спартанцев: Расцвет империи, 2013

2013 / США
6.9 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Одолев войско Леонида, персы во главе с Ксерксом продвигаются на юг. Чтобы остановить флот захватчиков под командованием воительницы Артемисии, афинскому адмиралу Фемистоклу предстоит приложить все усилия, чтобы объединить силы Афин и враждующего с ними полиса-государства Спарты.

  • Первоначально картина носила название “Ксеркс”, как и комикс Фрэнка Миллера, на котором она основана, и должна была рассказывать историю царя Ксеркса и его военных походов. В ходе производства в сценарий неоднократно вносились правки, и в итоге центральным персонажем ленты стал лидер Афин Фемистокл.
  • Предполагалось, что в картине появится царь Леонид, но после отказа Джерарда Батлера вернуться к этой роли персонажа вырезали из сценария.
  • Режиссер “300 спартанцев” 2007 года Зак Снайдер лично придумал концепцию сиквела, а затем совместно с Куртом Джонстадом написал сценарий. От кресла режиссера Снайдер все же отказался в пользу работы над картиной “Человек из стали”, оставшись при этом в числе продюсеров “300 спартанцев: Расцвет империи”.
  • Как и при съемках оригинального фильма, из-за сложных эффектов в этой картине Родриго Санторо (Ксеркс) приходилось играть все свои сцены одному в комнате с зеленым экраном, почти не взаимодействуя с остальными актерами.

Греческий полководец Фемистокл бросает вызов полчищам персов-захватчиков, возглавляемых царем-богом Ксерксом и мстительной командующей персидского флота Артемисией. Зная, что единственный способ противостоять персидской армаде – объединить всю Грецию, Фемистокл берет командование на себя, меняя ход войны.

6.9 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 6 марта 2014
Премьера онлайн 10 июля 2014
Премьера в мире 5 марта 2014
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Ноам Мурро
В ролях
Ева Грин
Ева Грин
Родриго Санторо
Родриго Санторо
Салливан Степлтон
Салливан Степлтон
Джейми Блэкли
Эндрю Плевин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 300 спартанцев: Расцвет империи 27 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Вопреки обыкновению, российские прокатчики не стали додумывать оригинальное название (не считая, конечно, слова «спартанцев», прибавленного еще в первой серии греко-персидских похождений), а зря. Второй части вполне подошел бы какой-нибудь свежий маркетинговый ход, например «300 спартанцев 28 дней спустя: 50 первых поцелуев», или «300 спартанцев – 33 несчастья: Груз 200», или «300 спартанцев, 16 кварталов: 99 франков»; это могло бы привлечь…
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Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Продолжение фильма про "рестлинг" на мечах между мужиками в кожаных ремнях и плавках и мужиками в коже и шароварах. Ева Грин здесь… Читать дальше…
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Я правда не понимаю. В реальной истории связанной с этим сражением/войной все действительно было весьма интересно. Персов победили за счет мощного… Читать дальше…
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саундтрек фильма 300 спартанцев: Расцвет империи
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Боссы Warner Bros отвергли сценарий Зака Снайдера для триквела «300 спартанцев» Это мог быть фильм об Александре Македонском и его возлюбленном.
Написать
18 мая 2021 11:08
«Стражи Галактики» стали рекордсменом по количеству смертей в кадре Хотя «Стражи Галактики», как все остальные супергеройские блокбастеры Marvel, могут похвастаться только «детским» рейтингом PG-13, количество убийств на минуту экранного
Написать
5 октября 2016 13:04
10 самых неудачных приквелов в истории Голливуда Съемки приквела к успешному фильму – всегда известный риск. Конечно, иногда на выходе можно получить по-настоящему культовый фильм вроде «Крестного отца 2», который может даже
Написать
24 мая 2016 11:44
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