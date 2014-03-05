300 спартанцев: Расцвет империи, 2013

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Отзывы о фильме Обсудить в чате Наша рецензия Вопреки обыкновению, российские прокатчики не стали додумывать оригинальное название (не считая, конечно, слова «спартанцев», прибавленного еще в первой серии греко-персидских похождений), а зря. Второй части вполне подошел бы какой-нибудь свежий маркетинговый ход, например «300 спартанцев 28 дней спустя: 50 первых поцелуев», или «300 спартанцев – 33 несчастья: Груз 200», или «300 спартанцев, 16 кварталов: 99 франков»; это могло бы привлечь… Читать