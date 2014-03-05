300 спартанцев: Расцвет империи, 2013

Одолев войско Леонида, персы во главе с Ксерксом продвигаются на юг. Чтобы остановить флот захватчиков под командованием воительницы Артемисии, афинскому адмиралу Фемистоклу предстоит приложить все усилия, чтобы объединить силы Афин и враждующего с ними полиса-государства Спарты.
Греческий полководец Фемистокл бросает вызов полчищам персов-захватчиков, возглавляемых царем-богом Ксерксом и мстительной командующей персидского флота Артемисией. Зная, что единственный способ противостоять персидской армаде – объединить всю Грецию, Фемистокл берет командование на себя, меняя ход войны.