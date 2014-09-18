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Прогулка среди могил Прогулка среди могил
Киноафиша Фильмы Прогулка среди могил
A Walk Among the Tombstones

Прогулка среди могил, 2014

2014 / США
7.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мэтт Скаддер - бывший полицейский, а теперь частный сыщик. Наркоторговец просит его найти людей, похитивших его жену и убивших ее, несмотря на выкуп. Скаддер отказывается, но, узнав, как именно убили женщину, все же берется за работу .Он проводит небольшое исследование и понимает, что люди, которых он ищет, уже не раз проворачивали подобную схему. Вскоре у них появляется новая жертва… 

  • Роман, на котором основан фильм, занимает десятое место в серии романов Мэтта Скаддера Лоуренса Блока. Всего существует семнадцать романов этого автора о персонаже Нисона, последний из которых опубликован в 2011 году.
  • Рут Уилсон была выбрана на роль Джо Дуркин (мужского персонажа в книгах) и отсняла несколько сцен в роли партнерши Лиама Нисона. Однако режиссер фильма Скотт Франк посчитал, что персонаж Нисона должен быть одиночкой, поэтому все сцены с участием Уилсон были вырезаны из фильма на финальном монтаже. 
  • Из-за популярности Лиама Нисона с его прошлыми боевиками, фильм стал прибыльным еще до своего выхода в прокат благодаря продажам на кинорынках.
  • Фамилии всех трех убитых женщин являются намеком на фигуру Иисуса Христа: Готтескинд означает «Дитя Божье», Андерсен – «Сын Человеческий», а фамилия Кристо происходит от имени «Христос».
     

Нью-Йорк охватывает волна странных и страшных убийств. Муж одной из жертв, наркобарон, нанимает бывшего полицейского, чтобы тот добрался до убийцы жены. Частный детектив Скаддер видит то, чего не замечает полиция, и проникает туда, куда копы боятся даже сунуть нос. Распутывая дьявольские преступления, он понимает, что люди боятся совсем не того.

7.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 16 октября 2014
Премьера в мире 18 сентября 2014
Возраст 16+
Прокатчик A Company
Режиссер
Скотт Фрэнк
В ролях
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Дэн Стивенс
Дэн Стивенс
Себастьян Роше
Марина Скверсьяти
Бойд Холбрук
Бойд Холбрук
Все актеры и съемочная группа
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Детектив Мэтт Скаддер – это не гибрид Скалли и Малдера, как могли бы подумать иные российские зрители, плохо знакомые с современным американским неонуаром. Мэтт Скаддер – это герой целой серии романов одного из главных мастеров жанра, Лоуренса Блока (который, впрочем, не только по названному жанру: доработка сценария «Моих черничных ночей» тоже его рук дело). Другой роман из упомянутой серии, «Восемь миллионов способов умереть», написанный в 1982 году, был…
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Foggy 8 февраля 2016, 10:09
усынови меня, о Лиам Нисон!! вон кисуля тоже видимо хочет от тебя детей посмотрел позевывая...захочу глянуть детектив - пересмотрю Crimson rivers с… Читать дальше…
Очевидец 8 февраля 2016, 10:09
Крепко сделанный детектив, построенный на предельной реалистичности происходящего и харизме Лиама Нисона. Здесь Нисон не супергерой с талантами… Читать дальше…
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