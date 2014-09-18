Прогулка среди могил, 2014

Мэтт Скаддер - бывший полицейский, а теперь частный сыщик. Наркоторговец просит его найти людей, похитивших его жену и убивших ее, несмотря на выкуп. Скаддер отказывается, но, узнав, как именно убили женщину, все же берется за работу .Он проводит небольшое исследование и понимает, что люди, которых он ищет, уже не раз проворачивали подобную схему. Вскоре у них появляется новая жертва…