Анна Беркутова – блондинка в броне из мини-юбки и глубокого декольте. Ее оружие – красота, ум и абсолютная уверенность в том, что она знает мужчин. Она ведет важный проект в Сколково и собирается замуж за богатого иностранца. Но в день ее рождения, 8 марта, ее четкая,как финансовый отчет, судьба меняется: Аню бросает жених, ее проект крадут из Сколково, а сама она начинает слышать мысли мужчин. Эта способность сначала доводит ее до отчаяния, а затем открывает широкие возможности…