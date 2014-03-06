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Постер фильма С 8 марта, мужчины!
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Киноафиша Фильмы С 8 марта, мужчины!

С 8 марта, мужчины!

S 8 marta, muzhchiny! 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Анна Беркутова – блондинка в броне из мини-юбки и глубокого декольте. Ее оружие – красота, ум и абсолютная уверенность в том, что она знает мужчин. Она ведет важный проект в Сколково и собирается замуж за богатого иностранца. Но в день ее рождения, 8 марта, ее четкая,как финансовый отчет, судьба меняется: Аню бросает жених, ее проект крадут из Сколково, а сама она начинает слышать мысли мужчин. Эта способность сначала доводит ее до отчаяния, а затем открывает широкие возможности…

С 8 марта, мужчины! - трейлер 2
С 8 марта, мужчины!  трейлер 2
Страна Россия / Беларусь
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 6 марта 2014
Дата выхода
6 марта 2014 Россия Вольга 12+
6 марта 2014 Беларусь
6 марта 2014 Казахстан
4 апреля 2014 США
6 марта 2014 Украина
Бюджет $3 000 000
Производство Беларусьфильм, Москит
Другие названия
S 8 marta, muzhchiny!, С 8 марта, мужчины!
Режиссер
Артем Аксененко
Артем Аксененко
В ролях
Максим Виторган
Максим Виторган
Светлана Иванова
Светлана Иванова
Михаил Башкатов
Михаил Башкатов
Вера Алентова
Вера Алентова
Ксения Бородина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.3
Оцените 13 голосов
4.3 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Masha87 2 апреля 2015, 12:51
Фильмов о любви много не бывает. Я редко смотрю российское (ок, белорусское в данном случае), не важно, кино, но хочется уже чего-то нового, уже… Читать дальше…
griboffroma 2 апреля 2015, 12:51
Типичная сказка- мелодрама на мой взгляд, но посмотреть и расслабится после работы пойдет. Честно говоря, ожидал смешных шуток ... Посмотреть парочку раз можно)
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Трейлеры фильма Все трейлеры
С 8 марта, мужчины! - трейлер 2
С 8 марта, мужчины! Трейлер 2
С 8 марта, мужчины! - отрывок 2
С 8 марта, мужчины! Отрывок 2
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