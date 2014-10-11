Главный герой фильма, бывший актер, а ныне – бездомный дворник Гена, живет в ветхом общежитии в провинциальном городе на окраине России. В том же общежитии живет Саша, начинающий журналист, исследующий местный криминалитет в поисках сенсации. В конце концов любопытство заводит парня слишком далеко, и он понимает, что уже не выпутается без помощи авторитетного покровителя. Тогда Саша решает сделать такого авторитета из Гены, придумав ему пугающее погоняло “Бетон”. Силами прессы весь город за несколько дней наполняется слухами о легендарном преступнике Гене-Бетоне, который держит в страхе всю страну. Однако в какой-то момент Саша понимает, что бывший дворник слишком уж глубоко вжился в роль…