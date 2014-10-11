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Постер фильма Гена-Бетон. Псевдоним для героя
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Киноафиша Фильмы Гена-Бетон. Псевдоним для героя

Гена-Бетон. Псевдоним для героя

Gena Beton 18+
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О фильме

Главный герой фильма, бывший актер, а ныне – бездомный дворник Гена, живет в ветхом общежитии в провинциальном городе на окраине России. В том же общежитии живет Саша, начинающий журналист, исследующий местный криминалитет в поисках сенсации. В конце концов любопытство заводит парня слишком далеко, и он понимает, что уже не выпутается без помощи авторитетного покровителя. Тогда Саша решает сделать такого авторитета из Гены, придумав ему пугающее погоняло “Бетон”. Силами прессы весь город за несколько дней наполняется слухами о легендарном преступнике Гене-Бетоне, который держит в страхе всю страну. Однако в какой-то момент Саша понимает, что бывший дворник слишком уж глубоко вжился в роль… 

  • Фильм является адаптацией одноименного романа Андрея Кивинова, знаменитого писателя и сценариста, который и стал переписал книгу под фильм. А вот для бизнесмена Алексея Редозубова это первая работа в роли продюсера. 
  • Роль Екатерины стала последней для известной актрисы Анны Самохиной: вскоре после съемок она скончалась от рака желудка в возрасте 48 лет. 
  • Съемки фильма начались летом 2008 года, однако после начала съемок основной инвестор объявил себя банкротом, после чего картина попала в производственный ад. Вырваться из него удалось только несколько лет спустя, благодаря помощи государства. 
     

Безработный журналист берется за заказуху про городского криминального босса и, чтобы обезопасить себя, выдает бомжа за авторитета из Москвы, приехавшего всех построить.

Гена-Бетон. Псевдоним для героя - тизер
Гена-Бетон. Псевдоним для героя  тизер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 11 октября 2014
Дата выхода
11 октября 2014 Россия 16+
24 октября 2014 Казахстан
24 октября 2014 Украина
Производство Фонд Кино, Кинокомпания Страна, Pseudonym
Другие названия
Gena Beton, Гена-бетон
Режиссер
Роман Качанов мл
Роман Качанов мл
В ролях
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Сергей Перегудов
Сергей Перегудов
Ольга Арнтгольц
Ольга Арнтгольц
Алика Смехова
Алика Смехова
Константин Мурзенко
Константин Мурзенко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 11 голосов
5.9 IMDb
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Гена-Бетон. Псевдоним для героя - тизер
Гена-Бетон. Псевдоним для героя Тизер
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