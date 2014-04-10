На краю мечты, 2013

В центре сюжета картины – спортсмены, посвятившие жизнь экстремальным видам спорта. Чтобы дать зрителям возможность острее прочувствовать переживания и эмоции этих героев сегодняшнего дня, режиссёр Тьерри Донар и его команда постарались подобраться к ним как можно ближе.

Получившийся в результате фильм поражает воображение не только завораживающими видами и невероятными трюками, технически невозможными ещё несколько лет назад, но и моментами личного страха, сомнения и восторга. Поместив камеры в самый центр событий, Тьерри Донар сумел запечатлеть чистейшие эмоции и захватывающие мгновения жизни из мира, который подчинён законам скорости, высоты, головокружительным приключениям и постоянному расширению границ человеческих возможностей.