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Imagine – Life Spent on the Edge

На краю мечты, 2013

2013 / Франция
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

В центре сюжета картины – спортсмены, посвятившие жизнь экстремальным видам спорта. Чтобы дать зрителям возможность острее прочувствовать переживания и эмоции этих героев сегодняшнего дня, режиссёр Тьерри Донар и его команда постарались подобраться к ним как можно ближе.

Получившийся в результате фильм поражает воображение не только завораживающими видами и невероятными трюками, технически невозможными ещё несколько лет назад, но и моментами личного страха, сомнения и восторга. Поместив камеры в самый центр событий, Тьерри Донар сумел запечатлеть чистейшие эмоции и захватывающие мгновения жизни из мира, который подчинён законам скорости, высоты, головокружительным приключениям и постоянному расширению границ человеческих возможностей.

6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 10 апреля 2014
Премьера в мире 10 апреля 2014
Возраст 12+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Тьерри Донар
В ролях
Джефф Аннеттс
Сэм Фавре
Микаэль Лами
Вилле Линдберг
Тим Сворц
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма На краю мечты 1 постер
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