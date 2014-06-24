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На грани, 2014

2014 / Дания / Швеция
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Двум друзьям — поклонникам нелегальных автогонок — приходится пережить испытание их дружбы на прочность: один из них насмерть сбивает велосипедистку…

  • Дебют в Голливуде режиссера из Дании Кристиана Е. Кристиансена состоялся в 2011 году, с фильмом «Соседка по комнате». Но еще в 2007 его короткометражка «Ночью» номинировалась на «Оскар» как лучший короткометражный фильм. В год выпуска «На грани» он снял еще и хоррор «Рука Дьявола» с Руфусом Сьюэллом.
  • Сайрон Бьерн Мелвиль (Ник) появлялся в «Королевском романе», номинированном в 2012 на «Оскар» и «Золотой глобус», и «Нимфоманке» Ларса фон Триера, где сыграл одного из «штатных» любовников главной героини. Также он отметился в роли кардинала Фарнезе в телесериале «Борджиа».
  • Якоб Офтебро (Мартин) известен благодаря ролям радиста Турстейна Рабю в экспедиции Тура Хейердала в «Кон-Тики» Хоакима Роннинга и Эспена Сандберга и Криса в сериале «Лиллехаммер».
  • Сербская актриса Даница Чурчич в год выпуска фильма снялась еще в трех проектах: «Мистериум: Охотники на фазанов», «Тихое сердце» и «Все включено». За первый из них ее номинировали на важнейшие датские кинопремии «Бодиль» и «Роберт», за второй она получила обе эти награды. Также зрители запомнили ее по роли наркоманки Мии Ламберт в сериале «Мгла» по повести Стивена Кинга «Туман».

Ник и Мартин, лучшие друзья с детства, принимают участие в незаконных автогонках по городским улицам. Адреналин зашкаливает! Но одна ночная гонка заканчивается трагически — на огромной скорости один из друзей сбивает молодую велосипедистку.

В панике друзья дают ложные показания в суде и отрицают, что трагедия произошла по вине их безрассудства. Ответственность за непреднамеренное убийство берет на себя Мартин. Ник выходит сухим из воды, но чувство вины не покидает его. История перерастает в любовный треугольник, когда девушка Мартина обращается за помощью к Нику. Ситуация выходит из-под контроля.. Вскоре им обоим придется столкнуться с последствиями собственной лжи. Каждое последующее действие ведет за собой череду все больших ошибок…

5.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 11 сентября 2014
Премьера в мире 24 июня 2014
Возраст 18+
Прокатчик P&I Films
Бюджет 13 000 000 DKK
Режиссер
Кристиан Е. Кристиансен
В ролях
Сирон Бьерн Мелвиль
Якоб Офтебро
Якоб Офтебро
Даница Чурчич
Даница Чурчич
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма На грани 2 постера
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