На грани, 2014

Ник и Мартин, лучшие друзья с детства, принимают участие в незаконных автогонках по городским улицам. Адреналин зашкаливает! Но одна ночная гонка заканчивается трагически — на огромной скорости один из друзей сбивает молодую велосипедистку.

В панике друзья дают ложные показания в суде и отрицают, что трагедия произошла по вине их безрассудства. Ответственность за непреднамеренное убийство берет на себя Мартин. Ник выходит сухим из воды, но чувство вины не покидает его. История перерастает в любовный треугольник, когда девушка Мартина обращается за помощью к Нику. Ситуация выходит из-под контроля.. Вскоре им обоим придется столкнуться с последствиями собственной лжи. Каждое последующее действие ведет за собой череду все больших ошибок…