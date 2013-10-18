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Сердце льва Сердце льва
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Сердце льва, 2013

2013 / Финляндия / Швеция
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
Неонацист влюбляется в женщину, у которой есть чернокожий сын, что ставит под сомнение его жизненные принципы.
6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 10 апреля 2014
Премьера в мире 18 октября 2013
Возраст 18+
Прокатчик Видеоимпульс
Бюджет €1 500 000
Режиссер
Доме Карукоски
Доме Карукоски
В ролях
Петер Францен
Петер Францен
Яспер Пяякконен
Яспер Пяякконен
Лаура Бирн
Лаура Бирн
Юсси Ватанен
Памела Тола
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сердце льва 2 постера
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