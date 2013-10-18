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Сердце льва
Сердце льва, 2013
2013 / Финляндия / Швеция
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6.1
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14
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Рейтинг IMDb: 7
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Жанр:
мелодрама
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О фильме
Неонацист влюбляется в женщину, у которой есть чернокожий сын, что ставит под сомнение его жизненные принципы.
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6.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
1 час 44 минуты
Год выпуска
2013
Премьера в России
10 апреля 2014
Премьера в мире
18 октября 2013
Возраст
18+
Прокатчик
Видеоимпульс
Бюджет
€1 500 000
Режиссер
Доме Карукоски
В ролях
Петер Францен
Яспер Пяякконен
Лаура Бирн
Юсси Ватанен
Памела Тола
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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