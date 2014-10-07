Мусор, 2014

Когда бразильский подросток-беспризорник Рафаэль, вынужденный вместе с двумя своими друзьями ежедневно разгребать мусор на огромной свалке Рио-де-Жанейро, нашел старый кошелек, он и не предполагал, что его жизнь вот-вот навсегда изменится. Вскоре охоту за бумажником начинают весьма опасные личности, и Рафаэль, Гардо и Габриэль решают выяснить, чем же все-таки так важна эта внезапная находка.