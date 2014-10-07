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Trash

Мусор, 2014

2014 / Великобритания
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда бразильский подросток-беспризорник Рафаэль, вынужденный вместе с двумя своими друзьями ежедневно разгребать мусор на огромной свалке Рио-де-Жанейро, нашел старый кошелек, он и не предполагал, что его жизнь вот-вот навсегда изменится. Вскоре охоту за бумажником начинают весьма опасные личности, и Рафаэль, Гардо и Габриэль решают выяснить, чем же все-таки так важна эта внезапная находка.

  • В основу сценария легла одноименная книга британского писателя Энди Маллигана (2010). В свою очередь, роман Маллигана основан материалах Филиппинского общественного фонда.
  • Съемки проходили в Рио-де-Жанейро, Бразилия, а также в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико.
  • Режиссера фильма Стивена Долдри называют своего рода “заклинателем Оскара”. Его первые три фильма – “Билли Эллиот”, “Часы” и “Чтец” – принесли ему номинации на лучшую режиссуру. Фактически, “Мусор” стал первым фильмом в карьере Долдри, не номинированным на “Оскар” за лучшую режиссуру или лучший фильм.
  • Дома на сваях, в которых живут мальчики, на самом деле не распространены в трущобах Рио-де-Жанейро. Такие жилища типичны скорее для северных тропических лесов Бразилии.
  • При появлении на экране логотипа Universal огни некоторых бразильских городов на нем подсвечиваются дольше, чем у других городов мира.

Трое мальчишек живут на свалке и выживают копаясь в мусоре. Однажды они находят сумку, внутри которой находится их билет в другую жизнь.

7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 7 октября 2014
Премьера в мире 7 октября 2014
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Стивен Долдри
Стивен Долдри
В ролях
Руни Мара
Руни Мара
Мартин Шин
Мартин Шин
Вагнер Моура
Вагнер Моура
Даниел Зеттел
Жезуита Барбоза
Жезуита Барбоза
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мусор 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 23 октября 2015, 00:48
Симпатичное детское кино, в котором прячутся от полиции, разгадывают шифровки и поют Интернационал.
Напомнило что-то наше, из ранешнего. Бронзовая… Читать дальше…
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