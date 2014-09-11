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Пчелка Майя Пчелка Майя
Киноафиша Фильмы Пчелка Майя
Maya the Bee Movie

Пчелка Майя, 2014

2014 / Австралия / Германия
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Только что вылупившаяся пчела — маленький ураган и не соблюдает правила улья. Одно из них: не доверять шершням, обитающим за лугом…

  • Первая версия этой истории была создана в 1925 году, и автор литературного первоисточника — детской книжки — писатель Вальдемар Бонзельс помогал в создании. Фотограф Вольфрам Юнгханс, используя микрофотографии реальных насекомых, создал полнометражный кинофильм под названием Die Biene Maja und ihre Abenteuer. Затем лента вышла в Британии. Шотландский архив в 2000 году сделал репринт на 8 мм с оттиска британского варианта 35 мм. В 2005 в киноархиве Финляндии (с участием Бундесархива) фильм полностью восстановили. Он демонстрировался в Гамбурге и Хельсинки.
  • В этой анимационной полнометражке появились новые персонажи, отсутствующие в предыдущем японском сериале (1975 — 1 часть и 1982 — 2) и 3D-мультфильме 2012 года. Это Жужжала, Стинг, Хэнк, Выполз, Арни и Барни, Джетт и Джинн.
  • Когда Майя знакомится с кузнечиком Флипом и он показывает ей лужок, у него нет усиков, а в последующей сцене они появляются.
  • При встрече главной героини и Вилли с навозным жуком видно, что он неправильно толкает шарик — стоя на задних лапках и вперед. На самом деле они передвигают их наоборот — опираясь на передние и двигаясь назад.

Легендарная пчелка доросла до большого экрана.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 30 октября 2014
Премьера онлайн 2 июля 2018
Премьера в мире 11 сентября 2014
Возраст 0+
Прокатчик Premium Film
Режиссер
Алекс Стадерманн
Алекс Стадерманн
В ролях
Коко Джек Гиллис
Коди Смит-МакФи
Коди Смит-МакФи
Ричард Роксбург
Ричард Роксбург
Ноа Тейлор
Ноа Тейлор
Джеки Уивер
Джеки Уивер
Все актеры и съемочная группа
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Пчелка Майя
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Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
В российский прокат выходит мультфильм «Пчёлка Майя и Кубок Мёда» Российские зрители уже знакомы с пчёлкой Майей и ее друзьями: в 1991 году в телевизионном эфире шел сериал о ее приключениях. В 2014 в отечественный прокат вышел полнометражный мультфильм о пчёлке
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16 мая 2018 01:00
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