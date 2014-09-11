Пчелка Майя, 2014

Только что вылупившаяся пчела — маленький ураган и не соблюдает правила улья. Одно из них: не доверять шершням, обитающим за лугом…
Первая версия этой истории была создана в 1925 году, и автор литературного первоисточника — детской книжки — писатель Вальдемар Бонзельс помогал в создании. Фотограф Вольфрам Юнгханс, используя микрофотографии реальных насекомых, создал полнометражный кинофильм под названием Die Biene Maja und ihre Abenteuer. Затем лента вышла в Британии. Шотландский архив в 2000 году сделал репринт на 8 мм с оттиска британского варианта 35 мм. В 2005 в киноархиве Финляндии (с участием Бундесархива) фильм полностью восстановили. Он демонстрировался в Гамбурге и Хельсинки.
В этой анимационной полнометражке появились новые персонажи, отсутствующие в предыдущем японском сериале (1975 — 1 часть и 1982 — 2) и 3D-мультфильме 2012 года. Это Жужжала, Стинг, Хэнк, Выполз, Арни и Барни, Джетт и Джинн.
Когда Майя знакомится с кузнечиком Флипом и он показывает ей лужок, у него нет усиков, а в последующей сцене они появляются.
При встрече главной героини и Вилли с навозным жуком видно, что он неправильно толкает шарик — стоя на задних лапках и вперед. На самом деле они передвигают их наоборот — опираясь на передние и двигаясь назад.