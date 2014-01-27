Воздушный маршал, 2013

Билл Маркс, бывший полицейский, пытающийся пережить смерть своей дочери от алкоголизма, теперь является федеральным маршалом авиации. Во время полета из Нью-Йорка в Лондон Маркс получает сообщение о том, что, самолет захвачен, если 150 миллионов долларов не будут переведены на офшорный счет, то один из пассажиров на борту будет умирать каждые 20 минут. Сможет ли герой наконец пережить свое горе и вырвать самолет из лап преступников?