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Воздушный маршал, 2013

2013 / США
7.8 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Билл Маркс, бывший полицейский, пытающийся пережить смерть своей дочери от алкоголизма, теперь является федеральным маршалом авиации. Во время полета из Нью-Йорка в Лондон Маркс получает сообщение о том, что, самолет захвачен, если 150 миллионов долларов не будут переведены на офшорный счет, то один из пассажиров на борту будет умирать каждые 20 минут. Сможет ли герой наконец пережить свое горе и вырвать самолет из лап преступников? 

  • Декорация самолета была построена немного больше, чем стандартный коммерческий авиалайнер, чтобы сделать его более комфортным для съемок Лиама Нисона: рост актера составляет целых 193 сантиметра. 
  • Лиама Нисона обычно снимают в роли американского агента или солдата, и это единственный фильм, где он является ирландцем. Таким образом создателями объясняется ирландский акцент, который Нисон использует во всех своих фильмах.
  • С того момента, как Билл Маркс начинает свое объявление пассажирам и экипажу о проверке телефонов, и до того момента, как он склеивает вместе руки Тома Боуэна, все сцены разыгрываются за один непрерывный кадр.
  • Когда Билл показывает свое удостоверение, его имя указано как Уильям. Это настоящее имя Лиама Нисона (Уильям Джон Нисон).

Межконтинентальный авиарейс. Билл Маркс, воздушный маршал, который обеспечивает безопасность пассажиров, получает сообщения с угрозами от маньяка-террориста.  Преступник просчитал все ходы и подставил под обвинение самого спецагента. Теперь Маркс – цель спецслужб США.  Ему остается одно: вычислить и обезвредить преступника, спасти пассажиров и свою любовь, которую он обретает на краю гибели. До взрыва остаются считанные минуты…

7.8 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 13 марта 2014
Премьера онлайн 26 июня 2021
Премьера в мире 27 января 2014
Возраст 12+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Хауме Кольет-Серра
Хауме Кольет-Серра
В ролях
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Мишель Докери
Мишель Докери
Энсон Маунт
Энсон Маунт
Омар Метуолли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Воздушный маршал 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Довольно напряженный нескучный триллер. Было ощущение что все показали в трейлере, но нет, сюжет довольно непредсказуем, до самого финала непонятно… Читать дальше…
fanbunga 31 марта 2016, 19:46
Сценаристам неймется. Теперь у них багаж в главной роли. Если подумать, именно багаж оказался спасителем. А маршала развели на смс-ках . Эх, Мачете… Читать дальше…
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