Город-остров, 2014

Мак ДеМарко, Тим Хекер, Патрик Уотсон, Шон Николас Сэвидж, Tonstartssbandht, Колин Стетсон — всех их объединяет не только то, что они прекрасные музыканты, но и общее место происхождения. А также то, что все они засняты в «A City Is an Island», спящими, пишущими песни, репетирующими, дающими концерты и много разговаривающими о столь важном для них Монреале, о его перспективах и проблемах, о том, почему они здесь, а не где-нибудь еще. Монреаль — город, где англоязычный мир пересекается с франкоговорящим. Монреаль — место, в котором благодаря опустевшим складам, лофтам и прочему недорогому жилью сложилось одной из самых мощных творческих сообществ во всем мире. Монреаль — одна из главных мировых музыкальных независимых сцен. Arcade Fire, Граймс, Godspeed You! Black Emperor, кстати, тоже отсюда.