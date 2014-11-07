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Город-остров
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A City Is an Island

Город-остров, 2014

2014 / Канада / Великобритания
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

Мак ДеМарко, Тим Хекер, Патрик Уотсон, Шон Николас Сэвидж, Tonstartssbandht, Колин Стетсон — всех их объединяет не только то, что они прекрасные музыканты, но и общее место происхождения. А также то, что все они засняты в «A City Is an Island», спящими, пишущими песни, репетирующими, дающими концерты и много разговаривающими о столь важном для них Монреале, о его перспективах и проблемах, о том, почему они здесь, а не где-нибудь еще. Монреаль — город, где англоязычный мир пересекается с франкоговорящим. Монреаль — место, в котором благодаря опустевшим складам, лофтам и прочему недорогому жилью сложилось одной из самых мощных творческих сообществ во всем мире. Монреаль — одна из главных мировых музыкальных независимых сцен. Arcade Fire, Граймс, Godspeed You! Black Emperor, кстати, тоже отсюда.

7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 7 ноября 2014
Премьера в мире 7 ноября 2014
Возраст 16+
Режиссер
Тимоти Джордж Келли
В ролях
Мак ДеМарко
Ксара Дион
Тим Хекер
Спенсер Круг
Хлое Люм
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Город-остров 1 постер
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