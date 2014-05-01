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Кухня в Париже Кухня в Париже
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Кухня в Париже, 2014

2014 / Россия
7.4 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Вика и Максим планируют праздновать свою свадьбу в родном заведении «Клод Моне». Но в престижном ресторане назначена встреча двух важных персон – глава России вступает в преговоры с французским президентом. Команда Виктора умудряется опростоволоситься и отправляется в своеобразную ссылку – в Париж. Там Максим и его Виктор сталкиваются с неприятностями в лице серьезных конкурентов. Шеф – с близким родственником, а его подопечный – с красавчиком Николя, который вьется вокруг Вики. Теперь главным героям предстоит спасать репутацию и отстаивать свое достоинство.

  • Фильм является продолжением третьего сезона сериала «Кухня».
  • В начальных сценах фильма содержатся отсылки к мультипликационному фильму «Рататуй» о мышонке с талантом повара. В кабинете Виктора лежит диск с этим мультиком.
  • Первый съемочный день был посвящен сложнейшему эпизоду о встрече президентов. В съемке участвовали десятки лиц, специальный транспорт и много техники.
  • Чтобы отснять прыжок в Сену, создетелям пришлось очень долго добиваться специального разрешения. Каскадерам пришлось делать прививку, а после прыжка полиция приехала для проведения проверки на место съемок.

Модный столичный ресторан «Клод Моне» процветает. Именно здесь, в родном заведении Вика и Максим хотят отпраздновать долгожданную свадьбу. Но планы меняются, когда в ресторане назначают переговоры Президентов России и Франции! Команда ресторана терпит фиаско и вынуждена отправиться в «изгнание» – в Париж. Там Шеф с Максом сталкиваются с опасными конкурентами: Шеф – с ближайшим родственником, а Максим – с красавцем Николя, который кружит Вике голову не хуже искристого шампанского! И это еще не все вызовы, которые бросает им «Город любви», ведь надо постараться спасти репутацию, накормить Президентов и преодолеть миллион препятствий à la française…

7.4 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 1 мая 2014
Премьера в мире 1 мая 2014
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Дмитрий Дьяченко
Дмитрий Дьяченко
В ролях
Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров
Олег Табаков
Олег Табаков
Венсан Перес
Венсан Перес
Элена Ногуэрра
Элена Ногуэрра
Елена Подкаминская
Елена Подкаминская
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кухня в Париже 7 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Фильм хорош.

Сразу оговорюсь, приятней его смотреть, если смотрели сериал.
Интересно что шутки в фильме есть разные. Начиная от жопно-сортирного… Читать дальше…
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение FOX от 08/05/2014 - 14:27:09
Ну специально для тебя Нагиев шутит жопно-сортирными шутками.
А над чем еще шутить если не над… Читать дальше…
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