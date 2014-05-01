Кухня в Париже, 2014

Вика и Максим планируют праздновать свою свадьбу в родном заведении «Клод Моне». Но в престижном ресторане назначена встреча двух важных персон – глава России вступает в преговоры с французским президентом. Команда Виктора умудряется опростоволоситься и отправляется в своеобразную ссылку – в Париж. Там Максим и его Виктор сталкиваются с неприятностями в лице серьезных конкурентов. Шеф – с близким родственником, а его подопечный – с красавчиком Николя, который вьется вокруг Вики. Теперь главным героям предстоит спасать репутацию и отстаивать свое достоинство.
Модный столичный ресторан «Клод Моне» процветает. Именно здесь, в родном заведении Вика и Максим хотят отпраздновать долгожданную свадьбу. Но планы меняются, когда в ресторане назначают переговоры Президентов России и Франции! Команда ресторана терпит фиаско и вынуждена отправиться в «изгнание» – в Париж. Там Шеф с Максом сталкиваются с опасными конкурентами: Шеф – с ближайшим родственником, а Максим – с красавцем Николя, который кружит Вике голову не хуже искристого шампанского! И это еще не все вызовы, которые бросает им «Город любви», ведь надо постараться спасти репутацию, накормить Президентов и преодолеть миллион препятствий à la française…
Сразу оговорюсь, приятней его смотреть, если смотрели сериал.
Интересно что шутки в фильме есть разные. Начиная от жопно-сортирного… Читать дальше…
Ну специально для тебя Нагиев шутит жопно-сортирными шутками.
А над чем еще шутить если не над… Читать дальше…