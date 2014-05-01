Кухня в Париже, 2014

Модный столичный ресторан «Клод Моне» процветает. Именно здесь, в родном заведении Вика и Максим хотят отпраздновать долгожданную свадьбу. Но планы меняются, когда в ресторане назначают переговоры Президентов России и Франции! Команда ресторана терпит фиаско и вынуждена отправиться в «изгнание» – в Париж. Там Шеф с Максом сталкиваются с опасными конкурентами: Шеф – с ближайшим родственником, а Максим – с красавцем Николя, который кружит Вике голову не хуже искристого шампанского! И это еще не все вызовы, которые бросает им «Город любви», ведь надо постараться спасти репутацию, накормить Президентов и преодолеть миллион препятствий à la française…