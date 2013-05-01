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Постер фильма Печать царя Соломона
Постер фильма Печать царя Соломона
Рейтинги
4.9 Рейтинг IMDb: 4.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Печать царя Соломона

Печать царя Соломона

Pechat tsarya Solomona 18+
Напомним о выходе в прокат

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Факты

О фильме

Когда-то на восточных землях правил могущественный царь Соломон. Он разозлился на джинна Юсуфа и на века заточил его в глиняный сосуд. С тех пор прошло немало лет, и сменились многие поколения людей. Джинна освобождают Гек и Джим, которые случайно переместились из Америки в современную Россию. Здесь, на московских улицах, начнутся их приключения в необычном и незнакомом мире. Юсуфа будет преследовать демон, посланный Соломоном, чтобы уничтожить все живое.

  • Создание этого мультфильма растянулось почти на 15 лет. За это время менялись продюсеры, а авторы не могли решить, какие методы нужно использовать. В результате половина ленты осталась рисованной, а другая половина – созданной при помощи компьютерной графики. Критики часто ругали проект за это странное смешение.
  • Первой версией анимационного фильма была короткометражка о печати царя Соломона. И уже затем создатели приступили к разработке полнометражной ленты.
  • Бюджет картины составил 5 млн. долларов. При этом в российском прокате сборы едва превысили 420 тысяч долларов.
  • В основу сюжета легли сказки «1001 ночь», а также повесть Марка Твена о приключениях Тома Сойера и Гекльберри Фина.

Много веков назад, во времена своего правления, царь Соломон прогневался на могущественного джинна Юсуфа и с помощью колдовства заточил его в глиняный кувшин, скрепив заклятье своим магическим перстнем. Прошли годы, сменились эпохи, и джинн оказывается на свободе в современной Москве. По невероятному стечению обстоятельств из плена его спасли юный Гекльберри Финн со своим другом, беглым рабом Джимом, силой магии также переместившиеся из Америки XIX века на улицы современного мегаполиса. Но на этом приключения героев не заканчиваются. Сила перстня столь велика, что сквозь пространство и время джинна Юсуфа преследует древний демон Кишкаш, продолжающий исполнять волю Соломона. Однако истинная его цель заключается в стремлении обрести могущественный артефакт царя, чтобы погрузить мир в вечную тьму и хаос. Время решающей битвы стремительно приближается. Сумеют ли юность и отвага одолеть тысячелетнее зло?..

Печать царя Соломона - трейлер
Печать царя Соломона  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 1 мая 2013
Дата выхода
2 мая 2014 Россия Вест 6+
1 мая 2013 Беларусь
1 мая 2013 Казахстан
1 мая 2013 Украина
Сборы в мире $41 294
Производство Animation Studio RIM
Другие названия
Pechat tsarya Solomona, Печать царя Соломона
Режиссер
Владлен Барбэ
Владлен Барбэ
В ролях
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Эдуард Радзюкевич
Эдуард Радзюкевич
Владимир Долинский
Владимир Долинский
Александр Головин
Александр Головин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
4.7 IMDb
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Печать царя Соломона - трейлер
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