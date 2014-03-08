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Полудурок
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Buzzard

Полудурок, 2014

2014 / США
6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Фильм рассказывает историю мелкого мошенника Марти, влачащего жалкое существование в одном из офисов ипотечной компании. Казалось бы, серые будни и отсутствие карьерных перспектив не оставляют герою выбора, но в промежутках между видеоиграми и прослушиванием хэви-метал он находит время на то, чтобы провернуть пару-тройку афер. 

Конечно, перепродавая заказанные, но не оплаченные товары, обогатиться невозможно, однако Марти нравится сам процесс облапошивания доверчивых поставщиков. За каждый заработанный таким образом цент он готов биться до конца.

6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 8 марта 2014
Премьера в мире 8 марта 2014
Возраст 16+
Режиссер
Джоэл Потрикус
В ролях
Джошуа Бердж
Джоэл Потрикус
Джейсон Рот
Джо Андерсон
Джо Андерсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Полудурок 1 постер
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