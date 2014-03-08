Полудурок, 2014

Фильм рассказывает историю мелкого мошенника Марти, влачащего жалкое существование в одном из офисов ипотечной компании. Казалось бы, серые будни и отсутствие карьерных перспектив не оставляют герою выбора, но в промежутках между видеоиграми и прослушиванием хэви-метал он находит время на то, чтобы провернуть пару-тройку афер.



Конечно, перепродавая заказанные, но не оплаченные товары, обогатиться невозможно, однако Марти нравится сам процесс облапошивания доверчивых поставщиков. За каждый заработанный таким образом цент он готов биться до конца.