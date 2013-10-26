Любовь, секс и Лос-Анджелес, 2013

В центре сюжета оказывается начинающий сценарист по имени Дин, живущий в Лос-Анджелесе. Дин давно мечтает написать сценарий для романтического фильма и попасть в голливудскую кинотусовку, но пока что вынужден работать в сфере услуг и проводить свободное время в компании старых друзей и по совместительству соседей по квартире. Герой уже давно испытывает симпатию к своей подруге по колледжу Тесс, но, тем не менее, не решается признаться в этом даже себе. Казалось бы, Тесс – именно та муза, которая поможет ему закончить сценарий, но, к сожалению, Дин понимает этот только тогда, когда девушка закручивает роман с его лучшим другом, неисправимым бабником Джеем.