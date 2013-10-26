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Любовь, секс и Лос-Анджелес Любовь, секс и Лос-Анджелес
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Любовь, секс и Лос-Анджелес, 2013

2013 / США
5.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

В центре сюжета оказывается начинающий сценарист по имени Дин, живущий в Лос-Анджелесе. Дин давно мечтает написать сценарий для романтического фильма и попасть в голливудскую кинотусовку, но пока что вынужден работать в сфере услуг и проводить свободное время в компании старых друзей и по совместительству соседей по квартире. Герой уже давно испытывает симпатию к своей подруге по колледжу Тесс, но, тем не менее, не решается признаться в этом даже себе. Казалось бы, Тесс – именно та муза, которая поможет ему закончить сценарий, но, к сожалению, Дин понимает этот только тогда, когда девушка закручивает роман с его лучшим другом, неисправимым бабником Джеем.

  • Оригинальное название фильма переводится как “Пещерные люди”.
  • По признанию режиссера фильма Хершела Фабера, картина основана на реальных событиях из его жизни с той только разницей, что в реальности они происходили не в Лос-Анджелесе, а в Нью-Йорке. Профессия главного героя также автобиографична: Дин пишет сценарий о своей собственной жизни.
  • Для Алексис Нэп (Кэт) и Скайлара Эстина (Дин) это не единственный совместный фильм. Также актеры снимались в картинах “Идеальный голос” (2012), “Идеальный голос 2” (2015) и сериале “Нижний этаж” (2013-2015).
  • Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале в Остине в 2013 году, где несколькими годами ранее сценарий Хершела Фабера вышел в финал конкурса сценариев.
  • В ходе финальных титров можно увидеть кадры с неудачными дублями.

Плейбой из Лос-Анджелеса Дин вместе со своими закадычными друзьями живут разгульной жизнью — устраивает развратные вечеринки, снимают девчонок на ночь, употребляя море алкоголя и попадая постоянно в смешные ситуации.

Однажды Дин решает изменить свою жизнь и попробовать найти настоящую любовь, что оказывается горадно труднее, чем он думал, в современном Лос-Анджелесе. Девятилетный племянник и лучшая подруга Тесс пытаются ему помочь найти любовь, а закадычные друзья всячески мешают этому. Дин начинает понимать, что настоящая любовь гораздо ближе, чем он мог предположить, и он должен будет сделать выбор между девушкой, которая ему идеально подходит и соблазнительной девушкой из его фантазий…

5.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 17 апреля 2014
Премьера в мире 26 октября 2013
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик UMS Film
Бюджет $1 200 000
Режиссер
Хершел Фабер
В ролях
Чад Майкл Мюррэй
Чад Майкл Мюррэй
Алексис Нэп
Алексис Нэп
Скайлар Эстин
Скайлар Эстин
Камилла Бель
Камилла Бель
Джейсон Патрик
Джейсон Патрик
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Любовь, секс и Лос-Анджелес 4 постера
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Любовь, секс и Лос-Анджелес

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
leadraven 2 апреля 2015, 12:51
Перевод названия тянет на новый рекорд
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