Голгофа, 2013

Католический священник отец Джеймс, живущий в небольшой ирландской деревушке, усердно пытается наставить на путь истинный свою паству, обычных, но погрязших в грехах людей. Он не сходит с этого пути даже после того, как к нему на исповедь приходит неизвестный и обещает убить его через семь дней.
Давно не было такой недельки у отца Джеймса: исповедь, начинающая со слов «я собираюсь вас убить», поджог церкви и драка в пабе. Быть священником и направлять свою паству непросто. Без чувства юмора, иронии и прощения не обойтись.