Голгофа, 2013

Католический священник отец Джеймс, живущий в небольшой ирландской деревушке, усердно пытается наставить на путь истинный свою паству, обычных, но погрязших в грехах людей. Он не сходит с этого пути даже после того, как к нему на исповедь приходит неизвестный и обещает убить его через семь дней.