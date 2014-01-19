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Голгофа Голгофа
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Calvary

Голгофа, 2013

2013 / Великобритания
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Католический священник отец Джеймс, живущий в небольшой ирландской деревушке, усердно пытается наставить на путь истинный свою паству, обычных, но погрязших в грехах людей. Он не сходит с этого пути даже после того, как к нему на исповедь приходит неизвестный и обещает убить его через семь дней. 

  • Роль Фредди Джойса играет реальный сын Брендана Глисона Донал Глисон. В фильме у них только одна общая сцена. 
  • Брендан Глисон и Джон Майкл МакДона придумали персонаж отца Джеймса во время работы над фильмом “Однажды в Ирландии”. Роль писалась специально для Брендана Глисона. 
  • В одной из первых сцен отец Джеймс читает газету с заголовком “Двух киллеров задержали за убийства в Дублине”. Скорее всего, это отсылка к фильму брата Джона МакДоны, Майкла МакДоны, “Залечь на дно в Брюгге”. 
  • В фильме с главным героем взаимодействуют 12 второстепенных персонажей, что может быть отсылкой к ученикам Иисуса. 
  • Когда начались съемки, режиссер Джон МакДона почти случайно заметил, как гора на заднем плане добавляет эффект некоего зловещего присутствия, и принял решение включить ее в фильм. 

Давно не было такой недельки у отца Джеймса: исповедь, начинающая со слов «я собираюсь вас убить», поджог церкви и драка в пабе. Быть священником и направлять свою паству непросто. Без чувства юмора, иронии и прощения не обойтись.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 17 апреля 2014
Премьера онлайн 11 февраля 2022
Премьера в мире 19 января 2014
Возраст 12+
Прокатчик Premium Film
Режиссер
Джон Майкл МакДона
Джон Майкл МакДона
В ролях
Крис О'Дауд
Крис О'Дауд
Брендан Глисон
Брендан Глисон
Эйдан Гиллен
Эйдан Гиллен
Келли Райлли
Келли Райлли
Исаак Де Банколе
Исаак Де Банколе
Все актеры и съемочная группа
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Каро 11 Октябрь
18:00 от 700 ₽
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Голгофа

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Наша рецензия
«Голгофа», будучи корневым ирландским кино (точнее, англосаксонским, но снятым на исконно кельтской почве), оказалась при этом встроенной в совершенно другую, французскую традицию. Она не слишком-то похожа, к примеру, на сверхаскетичную телеэкранизацию «Католиков» Брайана Мура, сделанную Джеком Голдом, – мощную драму об ирландском монашестве и его богословии, – зато удивительно близка прозе Жоржа Бернаноса о сельских священниках, которую воплотил на пленке…
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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Я, безусловно дам 9 из 10, такой картине, но, по пытаюсь осмыслить почему:1) Семь, в этом фильме не просто так. Семь опять же цифра, которую надо… Читать дальше…
fanbunga 18 февраля 2016, 09:40
Это же практически "Моя цыганская" нашего Высоцкого. И чисто поле, и кабак, и лес густой, с Бабами-Ягами, и плахи с топорами в конце...… Читать дальше…
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17 января 2023 12:52
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«Голгофа» в кинотеатрах

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