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В спорте только девушки В спорте только девушки
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В спорте только девушки, 2013

2013 / Россия
7.4 Оцените
96 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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2014 год, российская сборная по сноуборду готовится к предстоящим зимним Олимпийским играм. Трое студентов-неудачников решают снять компромат на ректора. Однако в самый неподходящий момент срабатывает вспышка у камеры, и парней обнаруживают. Они пытаются скрыться от охранников, переодевшись в женскую одежду, и спускаются с горы на сноубордах. Тренер российской сборной приглашает их с собой на соревнования. Друзьям ничего не остается, как продолжать выдавать себя за девушек.

  • Картину снимали в период с января по апрель 2013 года. Съемочная группа работала в столице, а также в Красной Поляне и в Абхазии.
  • Ленту приурочили к началу Олимпиады в Сочи.
  • Создатели комедии получили официальное разрешение властей и смогли работать на олимпийских объектах.
  • Этот фильм открывал культурную программу Олимпиады в Сочи.
  • Во время проб актерам, претендующим на главные мужские роли, предстояло создать сразу два образа – и мужской, и женский. В итоге утвердили тех, кому удалось лучше передать сущность девушек.
  • В феврале 2014 года американская кинокомпания потребовала поменять название для проката в США. Поскольку в дословном переводе оно могло восприниматься продолжением картины «В джазе только девушки».

Три друга-сноубордиста, попадают в опасную для жизни переделку. Спасаясь от погони, парни «внедряются» в женскую сборную по сноуборду. Головокружительные трюки на фоне эффектных пейзажей, смешные шутки и трогательные романтические отношения.

7.4 Оцените
96 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 6 февраля 2014
Премьера в мире 6 февраля 2014
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Евгений Невский
В ролях
Александр Ведменский
Илья Глинников
Илья Глинников
Александр Головин
Александр Головин
Алексей Золотовицкий
Алексей Золотовицкий
Михаил Трухин
Михаил Трухин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма В спорте только девушки 5 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Словосочетание "российская кинокомедия" давно уже стало ругательным словом и поэтому можно было бы и не обращать особого внимания на… Читать дальше…
Андрей 23 октября 2015, 00:51
Ответ на сообщение Queen Julia от 24/03/2014 - 08:41:13
согласен с вами!
как всегда, очень милая Лянка Грыу!
фильм понравился! для меня редкий… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Не прошли антиплагиат: 6 российских фильмов, сюжет которых скопирован с голливудских Авторы этих картин не потрудились написать собственный сценарий, а позаимствовали сюжеты у западных коллег.
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17 мая 2021 17:48
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