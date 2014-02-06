В спорте только девушки, 2013

2014 год, российская сборная по сноуборду готовится к предстоящим зимним Олимпийским играм. Трое студентов-неудачников решают снять компромат на ректора. Однако в самый неподходящий момент срабатывает вспышка у камеры, и парней обнаруживают. Они пытаются скрыться от охранников, переодевшись в женскую одежду, и спускаются с горы на сноубордах. Тренер российской сборной приглашает их с собой на соревнования. Друзьям ничего не остается, как продолжать выдавать себя за девушек.