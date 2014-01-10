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Постер фильма Занесло
6.9
Занесло - Трейлер
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6.9

Занесло

, 2014
Redirected
Великобритания, Литва / триллер, драма, боевик / 18+
Трейлеры
Постер фильма Занесло
6.9
Занесло - Трейлер
Занесло  Трейлер

О фильме

После успешного ограбления подпольного казино в Лондоне четыре англичанина собираются залечь на дно в Малайзии... Но в их, казалось бы, безупречный план вмешивается природа: самолет вынужденно приземляется в загадочной для друзей… Литве. Там, помимо местных разборок и приключений на все части тела, «славной четверке» приходится спасаться от жаждующего мести владельца ограбленного казино.

В ролях

Винни Джонс
Винни Джонс
Golden Pole
Скот Уильямс
Michael
Гил Дарнелл
Johnny
Оливер Джексон
Tim
Энтони Страхан
Ben
Андрюс Жюраускас
Стаска
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов
Doncius
Витаутас Шапранаускас
Algis
Vita Siauciunaite
Сауле
Monika Vaiciulyte
Simona
Режиссер Эмилис Веливис
Сценарист Jonas Banys, Lewis Britnell, Эмилис Веливис
Композитор Paulius Kilbauskas, Домас Струпинскас
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Литва
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 14 февраля 2015
Премьера в мире 10 января 2014
Дата выхода
10 января 2014 Россия Kino Kultas 18+
1 декабря 2014 Австралия
14 ноября 2014 Болгария
13 ноября 2014 Бразилия
13 ноября 2014 Великобритания
27 августа 2014 Германия
10 января 2014 Казахстан
10 января 2014 Литва
6 января 2015 Нидерланды
13 ноября 2014 США
10 января 2014 Украина
17 октября 2014 Эстония
Бюджет $2 700 000
Сборы в мире $332 537
Производство Kinokultas
Другие названия
Redirected, Занесло, Acemi Soyguncular, Flight Redirected, Kac Wilno, Litewski przekręt, Plano de Ataque, Redirected - Ein fast perfekter Coup, Redirected: Nacionālā ķeza, Redirected/Už Lietuvą!, Valemaandumine, What the Fuck Heisst Redirected?, Приземяване: Добре дошли в Източна Европа, マシンガン・ツアー　リトアニア強奪避航, Перенаправленный

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

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Занесло - Трейлер
Занесло Трейлер
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саундтрек фильма Занесло

Цитаты

Golden Pole's Hitman 'Barman' Они так и не долетели до Малайзии, рейс перенаправили в Литву.
Golden Pole Литв... какого х#я?
Golden Pole's Hitman 'Barman' [показывает на карте] Это республика в Восточной Европе.

Отзывы о фильме

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