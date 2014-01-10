После успешного ограбления подпольного казино в Лондоне четыре англичанина собираются залечь на дно в Малайзии... Но в их, казалось бы, безупречный план вмешивается природа: самолет вынужденно приземляется в загадочной для друзей… Литве. Там, помимо местных разборок и приключений на все части тела, «славной четверке» приходится спасаться от жаждующего мести владельца ограбленного казино.
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