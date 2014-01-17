Отмороженные, 2013

Роберт Сондерс – простой механик автосервиса, законопослушный американец и типичный неудачник, который даже не мог представить, в какую опасную передрягу попадет. Прямо в свой день рождения Роберт обнаруживает себя в продуктовой морозильной камере, и последнее, что помнит герой, – это потеря сознания в ресторане, где он отмечал праздник.
Вскоре заточенному имениннику наносят визит двое русских громил: угрожая кулаками и пистолетами, мужчины требуют возвращения восьми миллионов долларов, якобы украденных Сондерсом. Компанию плохо понимающим по-английски мафиози составляет роковая красавица Алиса, которая переводит для Роберта угрозы бандитов.
Объяснение невиновности, крики о помощи и попытки героя выбраться заканчиваются для него увечьями и понижением температуры в морозильнике. Дело принимает совсем уж странный оборот, когда Роберт находит в углу камеры находящегося на грани смерти детектива Сэма Гурова.
Динамичный камерный триллер о выживании в экстремальном холоде поставил датчанин Микаэл Соломон, взяв на главные роли голливудских звезд Дилана МакДермотта (“Американская история ужасов”) и Питера Фачинелли (киносага “Сумерки”), а также российскую актрису Юлию Снигирь (“Обитаемы остров”, “Великая”).
Несмотря на то, что температура в камере опускается ниже 30 градусов, практически ни в одном из кадров не виден пар изо рта актеров.
Бюджет фильма составил 2,5 миллиона долларов.
Съемки проходили на протяжении 16 дней. 95% сцен были сняты в морозильной камере.
Дилан МакДермотт появляется практически в каждом кадре фильма.
Когда герой Дилана МакДермотта встает голыми ногами на пол камеры, кожа на ступнях отслаивается, но когда он касается того же пола руками, ничего подобного не происходит.
В Америке фильм миновал прокат и вышел сразу на DVD. В России же – во многом благодаря участию в картине Юлии Снигирь – “Отмороженные” все же вышли на экраны кинотеатров 13 ноября 2014 года, собрав 1500 зрителей и 4 586 долларов.
В одной из сцен Роберт спрашивает у Алисы, не Близнецы ли она по гороскопу. Исполнительница роли Алисы Юлия Снигирь – Близнецы.
Роль в “Отмороженных” – не первая голливудская работа Юлии Снигирь. До этого она снялась вместе с Брюсом Уиллисом в боевике “Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть” (2013).
Сценарий к фильму написал Шэйн Вейсфелд. “Отмороженные” стали для него дебютной полнометражной картиной. К моменту появления сценария Вейсфелд много писал, но не имел никакого успеха в кинобизнесе.
Несмотря на то, что фильм был создан по заказу голливудской киностудии и с участием голливудских актеров, все съемки прошли в Канаде, а также частично финансировался канадской компанией.
Режиссер фильма Микаэл Соломон начинал свою кинокарьеру в 1960-х годах как оператор. За годы работы он успел снять фильмы для Джеймса Кэмерона (“Бездна”), Рона Ховарда (“Далеко-Далеко”, “Обратная тяга”) и Стивена Спилберга.
Среди своих референсов сценарист Шэйн Вейсфелд называл боевики “Крепкий орешек” и “Скорость”.
Композитор фильма Дэвид С. Уильямс писал музыку к таким картинам, как “Драйв” и “Ледяные замки”.
В сцене, где герой МакДермотта пытается перерезать ремни на ногах, он складывает вместе барабаны для нужной высоты. После того, как Роберт соскальзывает с них, барабаны падают и катятся, но в следующем же кадрес они снова ровно сложены.
Роберт Сондерс, обычный механик, потерял сознание на своем дне рождения и очнулся в морозильнике. Появившиеся русские бандиты начинают обвинять его в краже 8 миллионов долларов. Чтоб Роберт быстрее отдал деньги, бандиты начинают пытать его холодом. Температура падает. Страх растет. Перед Робертом встает выбор, замерзнуть от холода или быть убитым русскими бандитами, так как его все равно живым не отпустят. Но может есть третий выбор…