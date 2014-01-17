Отмороженные, 2013

Несмотря на то, что температура в камере опускается ниже 30 градусов, практически ни в одном из кадров не виден пар изо рта актеров.

Бюджет фильма составил 2,5 миллиона долларов.

Съемки проходили на протяжении 16 дней. 95% сцен были сняты в морозильной камере.

Дилан МакДермотт появляется практически в каждом кадре фильма.

Когда герой Дилана МакДермотта встает голыми ногами на пол камеры, кожа на ступнях отслаивается, но когда он касается того же пола руками, ничего подобного не происходит.

В Америке фильм миновал прокат и вышел сразу на DVD. В России же – во многом благодаря участию в картине Юлии Снигирь – “Отмороженные” все же вышли на экраны кинотеатров 13 ноября 2014 года, собрав 1500 зрителей и 4 586 долларов.

В одной из сцен Роберт спрашивает у Алисы, не Близнецы ли она по гороскопу. Исполнительница роли Алисы Юлия Снигирь – Близнецы.

Роль в “Отмороженных” – не первая голливудская работа Юлии Снигирь. До этого она снялась вместе с Брюсом Уиллисом в боевике “Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть” (2013).

Сценарий к фильму написал Шэйн Вейсфелд. “Отмороженные” стали для него дебютной полнометражной картиной. К моменту появления сценария Вейсфелд много писал, но не имел никакого успеха в кинобизнесе.

Несмотря на то, что фильм был создан по заказу голливудской киностудии и с участием голливудских актеров, все съемки прошли в Канаде, а также частично финансировался канадской компанией.

Режиссер фильма Микаэл Соломон начинал свою кинокарьеру в 1960-х годах как оператор. За годы работы он успел снять фильмы для Джеймса Кэмерона (“Бездна”), Рона Ховарда (“Далеко-Далеко”, “Обратная тяга”) и Стивена Спилберга.

Среди своих референсов сценарист Шэйн Вейсфелд называл боевики “Крепкий орешек” и “Скорость”.

Композитор фильма Дэвид С. Уильямс писал музыку к таким картинам, как “Драйв” и “Ледяные замки”.

В сцене, где герой МакДермотта пытается перерезать ремни на ногах, он складывает вместе барабаны для нужной высоты. После того, как Роберт соскальзывает с них, барабаны падают и катятся, но в следующем же кадрес они снова ровно сложены.