Дружба и никакого секса?, 2013

Уоллес и Шантри познакомились на вечеринке и сразу же поняли, что они родственные души. Но загвоздка в том, что у Шантри есть парень, с которым у них все очень давно и очень серьезно. Шантри предлагает продолжить дружеское общение, а Уоллес, помня измену своей бывшей девушки, решает, что так даже лучше. Они дружат, сближаются и при этом совершенно не имеют видов друг на друга. Но как долго может продолжаться такое общение?
Двадцатилетние Уоллес и Шантри познакомились на вечеринке и между ними сразу пробежала искра. Молодые люди начинают общаться и обнаруживают, что они - родственные души, у которых очень много общего. Они ежедневно переписываются через электронную почту и смс и регулярно ходят вместе ужинать.
В общем, всё идёт хорошо и тут вдруг выясняется одна маленькая деталь: у нее уже есть парень…