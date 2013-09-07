Дружба и никакого секса?, 2013

Двадцатилетние Уоллес и Шантри познакомились на вечеринке и между ними сразу пробежала искра. Молодые люди начинают общаться и обнаруживают, что они - родственные души, у которых очень много общего. Они ежедневно переписываются через электронную почту и смс и регулярно ходят вместе ужинать.

В общем, всё идёт хорошо и тут вдруг выясняется одна маленькая деталь: у нее уже есть парень…