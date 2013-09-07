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Дружба и никакого секса?, 2013

2013 / Канада / Ирландия
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Уоллес и Шантри познакомились на вечеринке и сразу же поняли, что они родственные души. Но загвоздка в том, что у Шантри есть парень, с которым у них все очень давно и очень серьезно. Шантри предлагает продолжить дружеское общение, а Уоллес, помня измену своей бывшей девушки, решает, что так даже лучше. Они дружат, сближаются и при этом совершенно не имеют видов друг на друга. Но как долго может продолжаться такое общение? 
 

  • Дэниел Рэдклифф отметил в одном из интервью, что Уоллес — это первый его современный персонаж в карьере, поскольку ранее он снимался в основном в фэнтезийных и исторических проектах. Он сказал: “Было что-то прекрасное в том, чтобы просто выйти на площадку и поговорить”.
  • В Канаде и Великобритании фильм вышел под названием “The F word” (“Слово на букву “Х””). Голливуд же изменил это название, чтобы избежать строгого рейтинга “R”.
  • Первоначально на главные роли были приглашены Кейси Аффлек и Мэри Элизабет Уинстед, но позже создатели фильма решили, что им следует выбрать более молодых исполнителей. Ирония в том, что Зои Казан, заменившая Мэри Элизабет Уинстед, на самом деле старше ее на год. 
  • Когда Чантри и Уоллес впервые встречаются на вечеринке, можно услышать песню “Best of Friends” английской рок-группы “Palma Violets”. В припеве этой песни есть строчка: “Я хочу быть твоим лучшим другом, я не хочу, чтобы ты была моим”.
     

Двадцатилетние Уоллес и Шантри познакомились на вечеринке и между ними сразу пробежала искра. Молодые люди начинают общаться и обнаруживают, что они - родственные души, у которых очень много общего. Они ежедневно переписываются через электронную почту и смс и регулярно ходят вместе ужинать.

В общем, всё идёт хорошо и тут вдруг выясняется одна маленькая деталь: у нее уже есть парень…

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 2 октября 2014
Премьера в мире 7 сентября 2013
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Майкл Даус
Майкл Даус
В ролях
Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф
Рейф Сполл
Рейф Сполл
Зои Казан
Зои Казан
Адам Драйвер
Адам Драйвер
Меган Парк
Меган Парк
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дружба и никакого секса? 5 постеров
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