Ученики нижегородского общеобразовательного учреждения готовятся к масштабному празднованию выпускного. Торжество должно пройти на теплоходе, и главные герои грузят на борт целую батарею спиртных напитков. Но директриса школы узнает о коварном плане и переносит мероприятие в школу. Подростки не планируют долго горевать об этом и вскоре начинают строить новый план, чтобы устроить настоящее веселье.
Ученики 11 «А» готовятся к выпускному по-разному: рэперы снимают «горячий» клип, главный дебошир ящиками скупает алкоголь, девственник предвкушает боевое крещение, а влюбленные выбирают кольца и пакуют чемоданы. «Эту ночь мы не забудем никогда!» – таков дружный настрой одноклассников. Наконец-то впереди свобода и взрослая жизнь без опеки родителей! Но у предков свои планы на будущее детей, и наготове альтернативный сценарий вечеринки.
Неужели тусовка, которую народ ждал 10 лет, будет безвозвратно испорчена?! 11 «А» не сдается и решает отстаивать законное право на «секс, наркотики и рок-н-ролл». Факт: после этого выпускного ничто не будет как прежде...
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