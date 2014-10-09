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Постер фильма Выпускной
Постер фильма Выпускной
Постер фильма Выпускной
Постер фильма Выпускной
Постер фильма Выпускной
Постер фильма Выпускной
Рейтинги
4.0 Рейтинг IMDb: 3.5
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6 постеров
Киноафиша Фильмы Выпускной

Выпускной

Vypusknoy 18+
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Причины посмотреть

Факты

О фильме

Ученики нижегородского общеобразовательного учреждения готовятся к масштабному празднованию выпускного. Торжество должно пройти на теплоходе, и главные герои грузят на борт целую батарею спиртных напитков. Но директриса школы узнает о коварном плане и переносит мероприятие в школу. Подростки не планируют долго горевать об этом и вскоре начинают строить новый план, чтобы устроить настоящее веселье.

  • Создатели фильма известны по киноленте «Горько!», и он концептуально похож на эту картину. Обе работы в центре сюжета имеют масштабную вечеринку, а в ходе повествования раскрывают проблему конфликта поколений.
  • В фильме содержится много отсылок к известным молодежным фильмам, созданным за рубежом.
  • Режиссер утверждает, что специально берет за основу одновременно праздничные и грустные пласты жизни обычного русского человека. Он поясняет это тем, что все в жизни имеет две стороны и много оттенков.
  • Скорый поезд, фигурирующий в фильме, написан по личным воспоминаниям режиссера о работе проводником на железной дороге. С дальней дорогой в его жизни связаны многие истории, некоторые из которых Всеволод пожелал завуалированно воплотить в кинематографе.

Ученики 11 «А» готовятся к выпускному по-разному: рэперы снимают «горячий» клип, главный дебошир ящиками скупает алкоголь, девственник предвкушает боевое крещение, а влюбленные выбирают кольца и пакуют чемоданы. «Эту ночь мы не забудем никогда!» – таков дружный настрой одноклассников. Наконец-то впереди свобода и взрослая жизнь без опеки родителей! Но у предков свои планы на будущее детей, и наготове альтернативный сценарий вечеринки.

Неужели тусовка, которую народ ждал 10 лет, будет безвозвратно испорчена?! 11 «А» не сдается и решает отстаивать законное право на «секс, наркотики и рок-н-ролл». Факт: после этого выпускного ничто не будет как прежде...

Выпускной - тизер-трейлер
Выпускной  тизер-трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 9 октября 2014
Дата выхода
9 октября 2014 Россия Централ Партнершип 18+
9 октября 2014 Беларусь
9 октября 2014 Казахстан
11 ноября 2014 США
9 октября 2014 Украина
Сборы в мире $4 262 900
Производство Кинокомпания "Лунапарк"
Другие названия
Vypusknoy, Išleistuvės, Izlaidums, Выпускной
Режиссер
Всеволод Бродский
В ролях
Виктор Грудев
Виктор Грудев
Кристина Исайкина
Кристина Исайкина
Яна Енжаева
Яна Енжаева
Никита Павленко
Никита Павленко
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.0
Оцените 21 голос
3.5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3695 В жанре «комедия»  1037 В жанре «приключения»  667 В фильмах России  665
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Выпускной

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Выпускной Тизер-трейлер
Выпускной - трейлер 3
Выпускной Трейлер 3
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