Ученики 11 «А» готовятся к выпускному по-разному: рэперы снимают «горячий» клип, главный дебошир ящиками скупает алкоголь, девственник предвкушает боевое крещение, а влюбленные выбирают кольца и пакуют чемоданы. «Эту ночь мы не забудем никогда!» – таков дружный настрой одноклассников. Наконец-то впереди свобода и взрослая жизнь без опеки родителей! Но у предков свои планы на будущее детей, и наготове альтернативный сценарий вечеринки.

Неужели тусовка, которую народ ждал 10 лет, будет безвозвратно испорчена?! 11 «А» не сдается и решает отстаивать законное право на «секс, наркотики и рок-н-ролл». Факт: после этого выпускного ничто не будет как прежде...