Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бойся темноты" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Каникулы маленького Николя Каникулы маленького Николя
Киноафиша Фильмы Каникулы маленького Николя
Les vacances du petit Nicolas

Каникулы маленького Николя, 2014

2014 / Франция
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

С началом летних каникул 10-летний Николя вместе со своей семьей отправляется на побережье Бретани. Мальчик вне себя от радости - в этом году он едет к морю, а не в горы, которые ненавидит всей душой. Сразу после заселения в отель Николя отправляется знакомиться с местными мальчишками, ведь купаться, ходить на рыбалку и играть в футбол намного приятнее в большой компании. Однако удовольствие от долгожданных каникул портит новая знакомая по имени Изабель - все вокруг считают, что она влюбилась в Николя и дразнят их женихом и невестой…

  • Фильм является продолжением картины “Маленький Николя”, вышедшей в 2009 году. 
  • Между “Каникулами…” и “Маленьким Николя” есть ряд несоответствий. Во-первых, в продолжении отец главного героя курит трубку, хотя в первом фильме был некурящим. Во-вторых, нигде не упоминается сестричка Николя, родившаяся в конце предыдущего фильма.
  • В “Маленьком Николя” роль Меме, бабушки главного героя, исполнила Бернадетт Лафон. В 2012 году актриса скончалась, поэтому в продолжении ее роль досталась обладательнице кинопремии “Сезар” Доминик Лаванан.
  • Съемки фильма проходили сразу в нескольких городах Франции: Париже, Иль-де-Нуармутье, Иль-д’Ю, Сан-Пале-сюр-Мер.

Учебный год наконец подошел к концу, и наступили долгожданные каникулы. Малыш Николя с родителями и бабушкой отправляется к морю в отель «Красивый берег». У Николя в распоряжении море, отель, лес, друзья, семья, смотритель пляжа и тренер по плаванию — словом, все, чтобы каникулы выдались по-настоящему запоминающимися.

Не тратя времени даром, Николя сразу же обзаводится новыми друзьями, среди которых: Бен — он не на каникулах, он местный; обжора Фредди — ест все подряд; Джоки — он англичанин, поэтому говорит с смешным акцентом; плакса Криспин, у которого вечно глаза на мокром месте, и зануда Кристофер — он всегда прав и поэтому жутко бесит. Кроме того, Николя знакомится с Элизабет, которая не отходит от Николя ни на шаг. «Какая милая парочка! Я уже слышу будущий звон свадебных колоколов!» — шутят взрослые. Николя в панике! К счастью, верные друзья приходят ему на выручку и… тут начинаются настоящие проблемы.

6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 20 ноября 2014
Премьера в мире 9 июля 2014
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Лоран Тирар
Лоран Тирар
В ролях
Валери Лемерсье
Валери Лемерсье
Кад Мерад
Кад Мерад
Доминик Лаванан
Доминик Лаванан
Франсуа-Ксавье Демезон
Франсуа-Ксавье Демезон
Були Ланнерс
Були Ланнерс
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Маленький Николя
Маленький Николя (2009)
7.2
Фильм находится в подборках
Фильмы про каникулы Фильмы про каникулы
Постер фильма Каникулы маленького Николя 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Морская 15 февраля 2016, 11:36
Очень хороший фильм.Смотрела в Париже с 8-летним внуком.Очень понравился фильм нам обоим.После просмотра долго вспоминали и обсуждали. В Москве… Читать дальше…
Отзывы Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
15 настолько добрых фильмов, что даже Волан-де-Морт перестал бы быть жестоким после их просмотра Рассказываем об отличных фильмах для семейного просмотра, которые поднимут настроение и напомнят о том, как важно помогать друг другу и верить в лучшее.
Написать
28 июля 2022 17:07
Лето – это маленькая жизнь: 12 фильмов об отпусках и каникулах Приближается пора отпусков и каникул, а значит, самое время подготовиться к отдыху! В нашей новой подборке мы собрали самые разные фильмы, действие которых происходит в отпуске, – от легких комедий и уютного семейного кино до хорроров и фильмов-катастроф, от классики мирового кинематографа до новинок.
Написать
2 июня 2021 12:30
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер 3
Трейлер 3
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Готова сменить профессию: устроившая шоу Самбурская огорошила признанием
Бондарчук поставил слова Разина под сомнение: «Сложно разобраться, где правда»
Пошла по пути Бузовой: оставшаяся в одиночестве Карпович запела
Скрыть почти невозможно: располневшую Алсу заподозрили в беременности
Озвучила сумму до копейки: правду о размере пенсии Резника раскрыла жена
Только в эти месяцы рождаются долгожители: их всего 4
Тест: Сколько лет вашему мозгу?
«Везу красавчика на дачу»: 58-летняя Лолита показала, с кем проводит выходные
Директор не стал молчать: результаты вскрытия Шатунова больше не секрет
В скандале на борту самолета поставили точку: Волочкова все объяснила
Не может выйти из образа: причина конфликта Меган Маркл с Елизаветой II раскрыта
Дубовицкая мимо не прошла: резидентам Comedy Club дали ценный совет
Приложение киноафиши