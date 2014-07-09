Каникулы маленького Николя, 2014

Учебный год наконец подошел к концу, и наступили долгожданные каникулы. Малыш Николя с родителями и бабушкой отправляется к морю в отель «Красивый берег». У Николя в распоряжении море, отель, лес, друзья, семья, смотритель пляжа и тренер по плаванию — словом, все, чтобы каникулы выдались по-настоящему запоминающимися.

Не тратя времени даром, Николя сразу же обзаводится новыми друзьями, среди которых: Бен — он не на каникулах, он местный; обжора Фредди — ест все подряд; Джоки — он англичанин, поэтому говорит с смешным акцентом; плакса Криспин, у которого вечно глаза на мокром месте, и зануда Кристофер — он всегда прав и поэтому жутко бесит. Кроме того, Николя знакомится с Элизабет, которая не отходит от Николя ни на шаг. «Какая милая парочка! Я уже слышу будущий звон свадебных колоколов!» — шутят взрослые. Николя в панике! К счастью, верные друзья приходят ему на выручку и… тут начинаются настоящие проблемы.