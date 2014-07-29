Молодой бизнесмен Владислав возвращается в родной городок, чтобы разобраться в событиях прошлого. 20 лет назад мать героя погибла прямо у него на глазах. Все эти годы молодой человек винил в случившемся своего отца. Теперь Владислав во что бы то ни стало хочет добиться от него признания. Однако в процессе самостоятельного расследования, из разговоров с очевидцами тех событий, из обрывков собственных воспоминаний возникает совершенно иная картина. Внезапно Владислав понимает, что все это время жестоко ошибался…