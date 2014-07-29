Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Грешник
1 постер
Киноафиша Фильмы Грешник

Грешник

Greshnik 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Молодой бизнесмен Владислав возвращается в родной городок, чтобы разобраться в событиях прошлого. 20 лет назад мать героя погибла прямо у него на глазах. Все эти годы молодой человек винил в случившемся своего отца. Теперь Владислав во что бы то ни стало хочет добиться от него признания. Однако в процессе самостоятельного расследования, из разговоров с очевидцами тех событий, из обрывков собственных воспоминаний возникает совершенно иная картина. Внезапно Владислав понимает, что все это время жестоко ошибался…

  • Режиссером и автором сценария фильма выступил Дмитрий Константинов. Зрителю он известен по таким фильмам и сериалам, как «Побочный эффект» (2008), «Доктор Тырса» (2010), «Черные волки» (2011), «Гурзуф» (2018). 
  • «Грешник» стал третьей совместной работой Дмитрия Константинова и актера Евгения Антропова. В общей сложности Антропов появился в восьми проектах режиссера и сценариста. 
  • Одну из ролей в картине исполнила Дарья Урсуляк – дочь известного российского режиссера Сергея Урсуляка.
  • Съемки фильма проходили в Москве и Подмосковье.  
  • Музыку к фильму написал композитор Дарин Сысоев, ранее создавший саундтреки к пяти картинам Дмитрия Константинова.
В центре истории – отец и сын, взаимоотношения которых далеки от идеальных. Когда Владу было 5 лет, его мать убили, и в ее смерти всю последующие годы он винит отца. На 20-ую годовщину трагедии юноша решает расставить точки над «i» и собрать всех родственников. В процессе поиска и встреч с ними Влад выясняет факты, которые меняют все…
Страна Россия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 29 июля 2014
Дата выхода
29 июля 2014 Россия 12+
29 мая 2015 Казахстан
29 мая 2015 Украина
Другие названия
Greshnik, The Sinner, Грешник
Режиссер
Дмитрий Константинов
Дмитрий Константинов
В ролях
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Евгений Антропов
Евгений Антропов
Любовь Аксёнова
Любовь Аксёнова
Дмитрий Куличков
Дмитрий Куличков
Владимир Виноградов
Владимир Виноградов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Грешник
Дама Пик 6.8
Дама Пик (2016)
Город-зад 6.9
Город-зад (2018)
Сансара (Селфи#Selfie) 6.7
Сансара (Селфи#Selfie) (2017)
Кремень 6.6
Кремень (2007)
Море волнуется раз 4.7
Море волнуется раз (2021)
Огонь 7.3
Огонь (2020)
Зима 5.9
Зима (2019)
Кислота 6.3
Кислота (2018)
Завод 7.1
Завод (2018)
Райские кущи 5.1
Райские кущи (2015)
Родина 5.6
Родина (2015)
Метель 0.0
Метель (2014)
Фильм находится в подборках
Фильмы с Любовью Аксеновой Фильмы с Любовью Аксеновой

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 12 голосов
5.9 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Она умерла. У него в подвале женщина. А ты все еще не смотришь: 7 сериалов из Турции, которые точно удивят
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше