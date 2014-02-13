Мира и Ольга когда-то учились в одном классе, и спустя 10 лет случайно встречаются вновь. Светская львица решает наладить личную жизнь своей бывшей одноклассницы и помогает ей превратиться из наивной серой мышки в роковую красотку.

Девушки отправляются в Сочи, где проходит бизнес – форум, в поисках единственного и неповторимого. Московские красотки без труда покоряют мужские сердца, попав в водоворот романтических приключений. Но, как и полагается в романтических комедиях, все закончится НЕРЕАЛЬНОЙ ЛЮБОВЬЮ…