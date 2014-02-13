Учительница литературы Мира живет в фантазиях, написала любовный роман, об этом узнали в школе, где она работает. В расстроенных чувствах она увольняется и попадает под колеса роскошного автомобиля. За рулем — ее бывшая школьная подружка, а ныне великолепная светская львица. Ольга решает сделать из подруги успешную и очаровательную леди...
Мира и Ольга когда-то учились в одном классе, и спустя 10 лет случайно встречаются вновь. Светская львица решает наладить личную жизнь своей бывшей одноклассницы и помогает ей превратиться из наивной серой мышки в роковую красотку.
Девушки отправляются в Сочи, где проходит бизнес – форум, в поисках единственного и неповторимого. Московские красотки без труда покоряют мужские сердца, попав в водоворот романтических приключений. Но, как и полагается в романтических комедиях, все закончится НЕРЕАЛЬНОЙ ЛЮБОВЬЮ…
|13 февраля 2014
|Россия
|DreamTeam
|12+
|13 февраля 2014
|Беларусь
|13 февраля 2014
|Казахстан
|18 марта 2014
|США
|13 февраля 2014
|Украина