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Киноафиша Фильмы Нереальная любовь

Нереальная любовь

#Nerealnaya lyubov 18+
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О фильме

Учительница литературы Мира живет в фантазиях, написала любовный роман, об этом узнали в школе, где она работает. В расстроенных чувствах она увольняется и попадает под колеса роскошного автомобиля. За рулем — ее бывшая школьная подружка, а ныне великолепная светская львица. Ольга решает сделать из подруги успешную и очаровательную леди...

  • Это первый полнометражный проект Армана Геворгяна.
  • Фильм создан по сценарию Оксаны Робски.
  • Часть эпизодов снималась в столичном ГУМе. В его кинотеатре и прошла премьера. Ее посетили представители московского бомонда.
  • Черногорские курорты, фигурирующие в картине — это рукотворный адриатический остров Госпа од Шкрпела («Божья Матерь на Скале») напротив города Пераст и Будва, тоже находящаяся в Черногории.
  • Равшана Куркова (Ольга) характеризует свою героиню как яркую, красивую, деятельную авантюристку с абсолютно потребительским отношением к мужчинам. Актриса подчеркивает, что в этом совершенно непохожа на свою героиню, но все же та представляется ей хорошим человеком — кроме энергии и позитива, у девушки есть достойные качества. Она отличная подруга, помогающая Мире воплотить в жизнь ее мечты.
  • Марина Александрова (Мира) полагает, что в ее персонаже, кроме беззаветной веры в сказки, есть и авантюрная жилка, страсть к приключениям. 

Мира и Ольга когда-то учились в одном классе, и спустя 10 лет случайно встречаются вновь. Светская львица решает наладить личную жизнь своей бывшей одноклассницы и помогает ей превратиться из наивной серой мышки в роковую красотку.

Девушки отправляются в Сочи, где проходит бизнес – форум, в поисках единственного и неповторимого. Московские красотки без труда покоряют мужские сердца, попав в водоворот романтических приключений. Но, как и полагается в романтических комедиях, все закончится НЕРЕАЛЬНОЙ ЛЮБОВЬЮ…

Нереальная любовь - трейлер
Нереальная любовь  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 13 февраля 2014
Дата выхода
13 февраля 2014 Россия DreamTeam 12+
13 февраля 2014 Беларусь
13 февраля 2014 Казахстан
18 марта 2014 США
13 февраля 2014 Украина
Сборы в мире $1 009 585
Производство Dreamteam Media
Другие названия
#Nerealnaya lyubov, #Unreal Love, #Нереальная любовь, Ebareaalne armastus, Unreal Love, Нереальная любовь
Режиссер
Арман Геворгян
Арман Геворгян
В ролях
Марина Александрова
Марина Александрова
Егор Бероев
Егор Бероев
Равшана Куркова
Равшана Куркова
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Янина Студилина
Янина Студилина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.4
Оцените 10 голосов
2.8 IMDb
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Нереальная любовь

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Нереальная любовь - трейлер
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Нереальная любовь - отрывок 2
Нереальная любовь Отрывок 2
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