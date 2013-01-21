Опасная иллюзия, 2013

Когда его покойная мать появляется в видении и говорит ему ехать в Бухарест, Чарли немедленно садится в самолет, пересекающий Атлантику. Но когда он встречает попутчика, Чарли обнаруживает, что ему нужно выполнить еще одно обещание. Чарли так и поступает – и по уши влюбляется в прекрасную музыкальную исполнительницу по имени Габи. Однако злобный гангстер уже предъявил права на Габи и не собирается отпускать ее. Решив защитить ее, Чарли попадает в похожий на сон или наваждение румынский преступный мир, наполненный насилием и, как ни странно, любовью…
Чарли Кантримен живет в США, спасаясь с помощью галлюциногенных веществ от скучной работы и тоски ничем не примечательного существования. Во время очередного наркотического трипа Чарли видит свою покойную мать, которая настоятельно рекомендует сыну съездить в Бухарест. Он не смеет ослушаться маму — и там герой фильма знакомится с девушкой своей мечты, а заодно — с местными криминальными порядками, из-за чего рискует в скором времени расстаться с жизнью.