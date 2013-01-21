Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Опасная иллюзия Опасная иллюзия
Киноафиша Фильмы Опасная иллюзия
The Necessary Death of Charlie Countryman

Опасная иллюзия, 2013

2013 / США
6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Когда его покойная мать появляется в видении и говорит ему ехать в Бухарест, Чарли немедленно садится в самолет, пересекающий Атлантику. Но когда он встречает попутчика, Чарли обнаруживает, что ему нужно выполнить еще одно обещание. Чарли так и поступает – и по уши влюбляется в прекрасную музыкальную исполнительницу по имени Габи. Однако злобный гангстер уже предъявил права на Габи и не собирается отпускать ее. Решив защитить ее, Чарли попадает в похожий на сон или наваждение румынский преступный мир, наполненный насилием и, как ни странно, любовью… 

  • Шайя Лабаф действительно принимал ЛСД при съемке сцен с наркотическим трипом. По словам актера, ему пришлось сделать это, чтобы по-настоящему проникнуть в голову своего персонажа. «Одно дело – совершить кислотное путешествие, как у Гарольда и Кумара, и другое – принять кислоту. Вот что я знаю об актерской игре: Шон Пенн на самом деле был привязан к электрическому стулу в «Мертвец идет», сказал он. 
  • Сценарий этого фильма был включен в «Черный список» за 2007 год, список самых лучших нереализованных киносценариев года.
  • Фильм был осмеян кинокритиками после его мировой премьеры на кинофестивале Санденс, однако после значительных сокращений его новая версия стала культовой классикой среди критиков и поклонников актерского таланта Шайи Лабафа.

Чарли Кантримен живет в США, спасаясь с помощью галлюциногенных веществ от скучной работы и тоски ничем не примечательного существования. Во время очередного наркотического трипа Чарли видит свою покойную мать, которая настоятельно рекомендует сыну съездить в Бухарест. Он не смеет ослушаться маму — и там герой фильма знакомится с девушкой своей мечты, а заодно — с местными криминальными порядками, из-за чего рискует в скором времени расстаться с жизнью.

6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 20 марта 2014
Премьера в мире 21 января 2013
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Фредрик Бонд
В ролях
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф
Эван Рэйчел Вуд
Эван Рэйчел Вуд
Руперт Гринт
Руперт Гринт
Мадс Миккельсен
Мадс Миккельсен
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Особо опасны
Особо опасны (2012)
6.964286
Прокол
Прокол (2011)
7
Игры киллеров
Игры киллеров (2011)
7.5
На игле
На игле (1996)
6.7083335
Лунная афера
Лунная афера (2015)
7.071429
Миссия невыполнима 8
Миссия невыполнима 8 (2023)
0
Встреча одноклассников
Встреча одноклассников (2018)
4.6153846
Сила грома
Сила грома (2021)
4
Встреча выпускников 2: Свадьба
Встреча выпускников 2: Свадьба (2020)
2.5
Рыцари справедливости
Рыцари справедливости (2020)
8.722222
Хот-дог
Хот-дог (2018)
4.6
До встречи с тобой
До встречи с тобой (2016)
8.125
Фильм находится в подборках
Фильмы про мафию и гангстеров Фильмы про мафию и гангстеров
Фильмы про приключения и путешествия Фильмы про приключения и путешествия
Постер фильма Опасная иллюзия 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Опасная иллюзия смотреть онлайн

Опасная иллюзия
Смотреть онлайн

Похожие фильмы онлайн

Особо опасны
 
Прокол
 
На игле
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Фильм «Опасная иллюзия» должен стать объектом самого тщательного и скрупулезного киноведческого исследования. В ходе упомянутого исследования необходимо выяснить, какие именно вещества употребляли авторы картины на каждом из этапов ее создания, в каком количестве, каких марок и сортов, в каких регионах произрастало сырье, послужившее основой для означенных марок и сортов, в каких пропорциях смешивались названные вещества, каковы были способы их употребления и в каком порядке эти…
Читать
Янэк 2 апреля 2015, 12:51
Фильм скучный, тупой, медленный, мерзлотный, пустые диалоги, главный герой ассоциируется с соплей в полете, его партнерша тоже, игра актеров… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Какой идиотизм. Фрог ты мне должен 300р за билет. Никакущий фильм, жутко скучный, безсмысленный, ужасно страшная телка, бесцветный Бухарест,… Читать дальше…
Отзывы Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Опасная иллюзия
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
отрывок 2
Отрывок 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши