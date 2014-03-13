Фильм расскажет историю одинокого паренька, чья любовь к цифрам открывает ему дорогу в британскую математическую команду, в составе которой он отправляется на международную олимпиаду по математике, проходящую в Тайбэе. Там герой встречает первую любовь и с того момента смотрит на окружающий мир в совершенно ином ракурсе.
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