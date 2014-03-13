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Постер фильма X+Y
7.1
X+Y - Трейлер
Киноафиша Фильмы X+Y
7.1

X+Y

, 2014
X+Y
Великобритания / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма X+Y
7.1
X+Y - Трейлер
X+Y  Трейлер

О фильме

Фильм расскажет историю одинокого паренька, чья любовь к цифрам открывает ему дорогу в британскую математическую команду, в составе которой он отправляется на международную олимпиаду по математике, проходящую в Тайбэе. Там герой встречает первую любовь и с того момента смотрит на окружающий мир в совершенно ином ракурсе.

В ролях

Эйса Баттерфилд
Эйса Баттерфилд
Nathan Ellis
Эдди Марсан
Эдди Марсан
Richard
Рейф Сполл
Рейф Сполл
Мартин Хамфрис
Салли Хокинс
Салли Хокинс
Julie Ellis
Мартин МакКанн
Мартин МакКанн
Майкл Эллис
Кристина Лоу
Орион Ли
Орион Ли
Deng Laoshi
Таша Коннор
Jo Yang
Zhang Mei
Джейк Дейвис
Luke Shelton
Алекс Лоутер
Алекс Лоутер
Isaac Cooper
Алекса Дейвис
Алекса Дейвис
Rebecca Dunn
Режиссер Морган Мэтьюз
Сценарист Джеймс Грэхэм, Морган Мэтьюз
Композитор Martin Phipps
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 28 января 2017
Премьера в мире 13 марта 2014
Дата выхода
30 октября 2014 Россия 12+
13 марта 2015 Великобритания
13 марта 2014 Ирландия
30 октября 2014 Казахстан
27 августа 2015 Нидерланды 12
11 сентября 2015 США
30 октября 2014 Украина
10 июня 2015 Франция
24 апреля 2015 Швеция
25 июня 2015 Южная Корея
MPAA PG-13
Сборы в мире $1 043 620
Производство Pinnacle Films, British Film Institute (BFI), The National Lottery
Другие названия
X+Y, A Brilliant Young Mind, Le monde de Nathan, Boku to Sekai no Houteishiki, Čudoviti mladi um, Mästerskapet, X Plus Y, X+Y愛的方程式, X加Y, 僕と世界の方程式, X+Y A Brilliant Young Mind

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 13 голосов
7.1 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
X+Y - Трейлер
X+Y Трейлер
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Цитаты

Julie Когда кто-то говорит, что любит тебя, это значит, что он видит в тебе что-то, что считает ценным... Это придаёт тебе ценность.

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