После загадочной катастрофы мир раскололся надвое: одних гравитация тянет вниз, а других — вверх. Патэма, бесстрашная принцесса подземного народа, однажды падает… в небо. Ее успевает поймать Эйджи, юноша с поверхности, где жителям запрещено отрывать взгляд от земли. Их встреча станет началом дружбы, которая перевернет законы физики.
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