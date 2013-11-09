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Постер мультфильма Патэма наоборот
7.6
Патэма наоборот - Дублированный перевыпуск трейлер
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7.6

Патэма наоборот

, 2013
Sakasama no Patema
Япония / приключения, анимация, аниме / 12+
В результате таинственного катаклизма в мире нарушаются законы физики. Судьба сводит принцессу подземного царства и юношу с поверхности
Билеты
Трейлеры
Билеты
Постер мультфильма Патэма наоборот
7.6
Билеты
Патэма наоборот - Дублированный перевыпуск трейлер
Патэма наоборот  Дублированный перевыпуск трейлер

О фильме

После загадочной катастрофы мир раскололся надвое: одних гравитация тянет вниз, а других — вверх. Патэма, бесстрашная принцесса подземного народа, однажды падает… в небо. Ее успевает поймать Эйджи, юноша с поверхности, где жителям запрещено отрывать взгляд от земли. Их встреча станет началом дружбы, которая перевернет законы физики.

В ролях

Масаюки Като
Масаюки Като
Lagos
Нобухико Окамото
Нобухико Окамото
Age
Юкиё Фудзии
Юкиё Фудзии
Patema
Синтаро Охата
Синтаро Охата
Porta
Синъя Фукумацу
Синъя Фукумацу
Elder
Хироки Ясумото
Хироки Ясумото
Jaku
Маая Утида
Маая Утида
Kaho
Такая Хаси
Такая Хаси
Izamura
Хидэюки Умэдзу
Хидэюки Умэдзу
Principal
Го Синомия
Го Синомия
Teacher
Режиссер Ясухиро Ёсиура
Сценарист Ясухиро Ёсиура
Композитор Митиру Оосима
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 13 июля 2016
Премьера в мире 9 ноября 2013
Дата выхода
7 мая 2026 Россия Русский репортаж 12+
27 марта 2014 Беларусь
27 марта 2014 Казахстан
27 марта 2014 Украина
12 марта 2014 Франция
17 апреля 2014 Южная Корея
9 ноября 2013 Япония

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
Сборы в мире $11 515
Производство Sakasaka Kai, Asmik Ace Entertainment, Directions Inc.
Другие названия
Sakasama no Patema, Patema Inverted, Patema Invertida, Naopaka Patema, Odwrócona Patema, Pahupidi Patema, Patéma et le monde inversé, Patema i el món invertit, Patema upp och ner, Patema y el mundo inverso, Патема догори дриґом, Патэма наоборот, サカサマのパテマ, 帕蒂瑪的顛倒世界, サカサマのパテマ -PATEMA INVERTED-, 顛倒的帕特瑪, 거꾸로 된 파테마, Tepetaklak Patema, さかさまのパテマ

Рейтинг мультфильма

7.6
Оцените 20 голосов
7.3 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  907 В жанре «приключения»  220 В жанре «анимация»  155 В жанре «аниме »  28 В фильмах Японии  48 В фильмах 2013 года  25
Обновлено 6 мая 2026

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Патэма наоборот - Дублированный перевыпуск трейлер
Патэма наоборот Дублированный перевыпуск трейлер
Патэма наоборот - Дублированный трейлер
Патэма наоборот Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы зрителей о мультфильме Патэма наоборот

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:51
Сильные стороны: качественные визуальные эффекты, концепция подмены реальности, запоминающийся саундтрек и атмосфера мира. Слабые стороны: сложная подача физики как аллегории и тяжёлый настрой. В целом отзывы положительные: стиль и идея нравятся, фильм подойдёт тем, кто ценит визуальную эстетику и философские сюжеты, готов к медленному темпу.
Саммари составлено ИИ на основе 5 отзывов.

Отзывы о мультфильме

fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
возникла какая-то невесомость, болтанка От здешней невозможной физики у меня голова кружилась. Понятно, что аллегория, но в процессе осмысления… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
законы физики не стоит безрассудно переносить на социально-политические, нравственные и прочие категории человеческого бытия и сознанияПеречитала 3… Читать дальше…
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Москино Космос
19:15 от 280 ₽
Москино Молодёжный
18:30 от 390 ₽
Полное расписание и билеты

Патэма наоборот - смотреть в онлайн-кинотеатре

Патэма наоборот

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«Патэма наоборот» в кинотеатрах

пн 10
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Патэма наоборот»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
19:15 от 280 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
18:30 от 390 ₽
Москино Рассвет г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D, SUB
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