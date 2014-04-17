Мотивация ноль, 2014

Для любой службы нужна мотивация. У подружек Даффи и Зоар, работниц канцелярского отдела на провинциальной базе израильской армии, ее нет. Плаксивая Даффи мечтает перевестись в Тель-Авив, потому что пустыня сушит ей волосы. Своенравная Зоар — установить новый рекорд в компьютерных играх и лишиться девственности. К гражданскому долгу эти мечты имеют весьма отдаленное отношение. И если девушкам иногда приходится воевать, то только друг с другом, используя в качестве оружия свои острые языки или, когда без крови уже не обойтись, — степлер. А так — все по-прежнему. Командирша злорадствует, русская иммигрантка ворчит, мечты кажутся несбыточными: Тель-Авива — ноль, секса — ноль, дружба сдохла, мотивации — ноль... Дебютный полнометражный фильм Тальи Лави, в основу которого лег ее личный опыт службы в армии, — неожиданно легкая и смешная комедия на постоянно актуальную для Израиля тему милитаристского общества.