Главная героиня фильма, начинающая актриса Маша, зарабатывает всеми правдами и неправдами, чтобы накопить на пластическую операцию и стать звездой. Однажды она случайно знакомится с Ритой, немолодой, но еще прекрасной светской львицей, бывшей любовницей замминистра, которую он выгоняет, несогласный жениться на ней. По иронии судьбы молодой сын министра, Костя, влюбляется в Машу. Втроем они образуют странный треугольник, полный страсти и разрушенных надежд.
Высокомерная светская дама, испытавшая настоящее чувство и истинную привязанность лишь на грани смерти. Её пятнадцатилетний пасынок, тяготящийся непониманием окружающих. Начинающая актриса, которую природа обделила талантами, но с лихвой наградила любовью к жизни. Их жизни сталкиваются и причудливо переплетаются, затягиваясь в тугой узел. Это история о неисповедимом узоре любви и судьбы, и об уязвимости нашего существования.
|18 июня 2014
|Россия
|WDSSPR
|16+
|4 декабря 2014
|Беларусь
|4 декабря 2014
|Казахстан
|4 декабря 2014
|Украина