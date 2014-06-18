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Постер фильма Звезда
Постер фильма Звезда
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7.2 Рейтинг IMDb: 7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Звезда

Звезда

Zvezda 18+
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О фильме

Главная героиня фильма, начинающая актриса Маша, зарабатывает всеми правдами и неправдами, чтобы накопить на пластическую операцию и стать звездой. Однажды она случайно знакомится с Ритой, немолодой, но еще прекрасной светской львицей, бывшей любовницей замминистра, которую он выгоняет, несогласный жениться на ней. По иронии судьбы молодой сын министра, Костя, влюбляется в Машу. Втроем они образуют странный треугольник, полный страсти и разрушенных надежд. 
 

  • Самой тяжелой частью подготовки к съемкам стал актерский кастинг. На него ушло полтора года, и за это время в группе сменились пятеро кастинг-директоров. При этом обе ведущие актрисы были приняты на проект сразу, без проб, и обе не очень хорошо говорили на русском языке: обеих пришлось переозвучить на постпродакшне. Кроме того, фильм стал дебютом для Павла Табакова, сына знаменитого советского артиста. 
  • Предыдущий фильм режиссера и сценаристки Анны Меликян вышел на экраны 7 лет назад. Причиной для такого длительного перерыва послужило рождение ребенка
  • В качестве изобразительного решения фильма центральным образом для создателей стала объятая холодом Москва. Съемки проходили в -25, и в таких условиях актеры и члены съемочной группы страшно мерзли, но все остались довольны результатом. 

Высокомерная светская дама, испытавшая настоящее чувство и истинную привязанность лишь на грани смерти. Её пятнадцатилетний пасынок, тяготящийся непониманием окружающих. Начинающая актриса, которую природа обделила талантами, но с лихвой наградила любовью к жизни. Их жизни сталкиваются и причудливо переплетаются, затягиваясь в тугой узел. Это история о неисповедимом узоре любви и судьбы, и об уязвимости нашего существования.

Звезда - трейлер 3
Звезда  трейлер 3
Страна Россия
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 18 июня 2014
Дата выхода
18 июня 2014 Россия WDSSPR 16+
4 декабря 2014 Беларусь
4 декабря 2014 Казахстан
4 декабря 2014 Украина
Сборы в мире $52 044
Производство Magnum
Другие названия
Zvezda, Estrella, Gwiazda, Star, The Star, Yıldız, Звезда
Режиссер
Анна Меликян
Анна Меликян
В ролях
Тинатин Далакишвили
Тинатин Далакишвили
Северия Янушаускайте
Северия Янушаускайте
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Юозас Будрайтис
Юозас Будрайтис
Александр Шейн
Александр Шейн
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7 IMDb
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Звезда

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Звезда - трейлер 3
Звезда Трейлер 3
Звезда - отрывок 3: гламурная фотосессия
Звезда Отрывок 3: гламурная фотосессия
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