Саботаж, 2014

Элитная команда DEA совершает набег на конспиративную квартиру наркокартеля и запланированно крадет и прячет 10 миллионов долларов в водопроводе. Когда парни возвращаются за деньгами, их там нет, а бойцы попадают под следствие, но его прекращают. Вскоре одного из них убивают...
История начинается с операции элитного подразделения из управления по борьбе с наркотиками, нагрянувшего на явочную квартиру наркокартеля. Команда решает скрыть от начальства, что в результате налёта они обогатились на миллионы долларов, но вскоре хранить тайну становится всё сложнее: кто-то по одному убирает всех участвовавших в операции.