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Саботаж Саботаж
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Sabotage

Саботаж, 2014

2014 / США
4.4 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Элитная команда DEA совершает набег на конспиративную квартиру наркокартеля и запланированно крадет и прячет 10 миллионов долларов в водопроводе. Когда парни возвращаются за деньгами, их там нет, а бойцы попадают под следствие, но его прекращают. Вскоре одного из них убивают...

  • По словам режиссера Дэвида Эйера, фильм был сильно сокращен по требованию студии в пользу формата скорее боевика, чем детективного триллера. По слухам, оригинальная версия длилась около 3 часов.
  • Сюжет основан на классической пьесе Агаты Кристи «И никого не стало».
  • Арнольду Шварценеггеру очень не понравилась стрижка, какую он должен был носить для этой картины.
  • В сцене, где Бричер работает за своим столом, фотографии над компьютером — это настоящая семья Арни. Видны фото его сына Патрика.
  • Татуировка на плече Гриндера (Джо Манганьелло) из комикса «Терминальное копье». На ней изображен орел, держащий череп с эмблемами морской пехоты вместо глаз, и Мрачный жнец, несущий пулемет M240B, с парящим над ним младенцем Иисусом.
  • The Beastie Boys, Майк Ди и Адам Горовиц, отклонили просьбу использовать их одноименную песню 1994 года в промо-роликах к ленте. В своем завещании Адам Яух запретил использование своей музыки в рекламе.

История начинается с операции элитного подразделения из управления по борьбе с наркотиками, нагрянувшего на явочную квартиру наркокартеля. Команда решает скрыть от начальства, что в результате налёта они обогатились на миллионы долларов, но вскоре хранить тайну становится всё сложнее: кто-то по одному убирает всех участвовавших в операции.

4.4 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 17 апреля 2014
Премьера онлайн 15 июня 2021
Премьера в мире 28 марта 2014
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Дэвид Эйр
Дэвид Эйр
В ролях
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Малин Акерман
Малин Акерман
Сэм Уортингтон
Сэм Уортингтон
Джо Манганьелло
Джо Манганьелло
Оливия Уильямс
Оливия Уильямс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Саботаж 13 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
khaos11 2 апреля 2015, 12:51
"Возвращение героя" мне в свое время понравился. Зачастую из-за "хорошо сидящей роли" Шварца. Он там особо не геройствовал и это… Читать дальше…
kisylya 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился, кроме убийств, хотя это главная тема. Сюжет закрученный, долго было не понятно кто там плохой. Чем закончился фильм пока не… Читать дальше…
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