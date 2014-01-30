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Робокоп Робокоп
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RoboCop

Робокоп, 2014

2014 / США
6.7 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6.1
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Он умер, чтобы возродиться в новом облике, и отомстить своим обидчикам. Ремейк классического фильма рассказывает историю Алекса Мерфи. Честный полицейский, который защищает жителей Детройта, становится жертвой преступников. Во время очередного задания его смертельно ранят. Но специалисты международной корпорации используют все ресурсы для того, чтобы сохранить ему жизнь. Правда, Алекс уже не будет прежним. Его превратят в Робокопа и вновь отправят на защиту родного города.

  • Картина является ремейком одноименной ленты, снятой в 80-х годах.
  • Главную роль могли исполнить такие актеры, как Майкл Фассбендер и Рассел Кроу.
  • Когда полицейский арестовывает Селларса, он произносит фразу из классической ленты – «Живой или мертвый, ты пойдешь со мной». Также отсылкой является ладонь, которую сохраняют Алексу после того, как создадут из него робота.
  • На этапе продвижения боевика авторы проекта создали сайт корпорации, указанной в фильме. На нем разместили ролики, отснятые новостные эфиры о вымышленных беспорядках, а также анонс создания киборга.
  • Сценарий писали на основе черновика, который так и не использовали при съемках оригинального фильма.

В 2029 году многонациональный конгломерат OmniCorp находится во главе исследований в области робототехники. Дроны компании одержали победы во всех американских войнах, и теперь фирма планирует использовать свои достижения и в тылу.

Алекс Мерфи, любящий муж, отец и хороший полицейский, борется с лавиной преступности и коррупции, обрушившейся на Детройт. Его, тяжело раненного при исполнении служебных обязанностей, OmniCorp решает задействовать в своем робототехническом эксперименте, чтобы спасти герою жизнь. Алекс возвращается на улицы города, имея в багаже новые способности, но задаваясь вопросами, с которыми человеку никогда ранее не приходилось сталкиваться.

6.7 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 13 февраля 2014
Премьера онлайн 2 июня 2019
Премьера в мире 30 января 2014
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Жозе Падилья
Жозе Падилья
В ролях
Юэль Киннаман
Юэль Киннаман
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Эбби Корниш
Эбби Корниш
Джеки Эрл Хэйли
Джеки Эрл Хэйли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Робокоп 9 постеров
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Робокоп

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Новый «РобоКоп», вообще говоря, вполне неплохое кино. Динамичное, техничное, остросоциальное. С тремя отличными актерскими работами: Майкла Китона, Джеки Эрла Хейли и Сэмюэла Л. Джексона. С достойной операторской работой и качественными спецэффектами. Проблема только в том, что оно изначально не могло быть шедевром. Фильм Верхувена тоже, между нами говоря, не был шедевром, но содержал изюминку (максимально горькую), позволявшую ему выходить в достаточно глубинные политические и…
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Олег Ушаков 4 марта 2023, 18:00
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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