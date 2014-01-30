Робокоп, 2014

Он умер, чтобы возродиться в новом облике, и отомстить своим обидчикам. Ремейк классического фильма рассказывает историю Алекса Мерфи. Честный полицейский, который защищает жителей Детройта, становится жертвой преступников. Во время очередного задания его смертельно ранят. Но специалисты международной корпорации используют все ресурсы для того, чтобы сохранить ему жизнь. Правда, Алекс уже не будет прежним. Его превратят в Робокопа и вновь отправят на защиту родного города.
В 2029 году многонациональный конгломерат OmniCorp находится во главе исследований в области робототехники. Дроны компании одержали победы во всех американских войнах, и теперь фирма планирует использовать свои достижения и в тылу.
Алекс Мерфи, любящий муж, отец и хороший полицейский, борется с лавиной преступности и коррупции, обрушившейся на Детройт. Его, тяжело раненного при исполнении служебных обязанностей, OmniCorp решает задействовать в своем робототехническом эксперименте, чтобы спасти герою жизнь. Алекс возвращается на улицы города, имея в багаже новые способности, но задаваясь вопросами, с которыми человеку никогда ранее не приходилось сталкиваться.