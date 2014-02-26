Любовь от всех болезней, 2014

Роман Фобер — чудак и ипохондрик. Он никогда не был женат. Вся его жизнь сводится к тому, чтобы выискивать у себя симптомы страшных, на деле не существующих, болезней. Каждой находкой он стремится поделиться со своим единственным другом — доктором Димитрием Звенкой. Димитрий решает помочь Роману найти женщину и таким образом излечить его от постоянной ипохондрии, которая становится невыносимой.