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Любовь от всех болезней, 2014

2014 / Франция
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ромен Фобер — 39-летний холостяк, фотограф ... и яростный ипохондрик, фанатично помешанный на чистоте. Его врач и единственный друг доктор Дмитрий Звенка считает, что знает лекарство от Ромена: свидания...

  • В том же году Бун снял еще и короткометражку «Дворец правосудия», где выступил в роли обвиняемого.
  •  Украинский язык используется в фильме как наречие выдуманной страны Черкистан. Однако французские актеры говорят на нем с сильным акцентом.
  • Ник Фобера — Жан Вальжан (в честь героя романа «Отверженные»). Заказывая билеты в кино, он пользуется псевдонимом «Виктор Гюго».
  • Второй проект Дани Буна с Кадом Мерадом после чрезвычайно успешной комедии «Бобро поржаловать» (2008) — та превзошла по количеству зрителей «Большую прогулку» (впервые за 40 лет!) и стала второй по популярности картиной у французов после «Титаника».
  • Кад Мерад в 2004 снялся в заметной роли Шабера в ленте, получившей два «Сезара» — «Хористы». В 2007 он и сам получил эту премию за роль Поля в «Не волнуйся, я в норме» (2007).
  • Жан-Ив Бертело (Антон Мирослав) в этом году появился еще в 4 проектах: «Глина» Стефана Демустье, «Свободный и дремлющий» Бенджамина Геджа, «Ты, кого я так любил» Оливье Ланглуа и «В следующий раз я буду стремиться к сердцу» Седрика Анжера.

Роман Фобер — чудак и ипохондрик. Он никогда не был женат. Вся его жизнь сводится к тому, чтобы выискивать у себя симптомы страшных, на деле не существующих, болезней. Каждой находкой он стремится поделиться со своим единственным другом — доктором Димитрием Звенкой. Димитрий решает помочь Роману найти женщину и таким образом излечить его от постоянной ипохондрии, которая становится невыносимой.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 18 сентября 2014
Премьера в мире 26 февраля 2014
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Дэни Бун
Дэни Бун
В ролях
Дэни Бун
Дэни Бун
Алис Поль
Алис Поль
Кад Мерад
Кад Мерад
Жан-Ив Бертело
Жюдит Эль Зейн
Жюдит Эль Зейн
Все актеры и съемочная группа
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Любовь от всех болезней
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Морская 12 февраля 2016, 12:11
Весь зал смеялся до слез на протяжении всего фильма. Смотрели фильм в воскресение.Вдоволь насмеялись и вышли с хорошим настроением. То,что и надо.… Читать дальше…
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25 ноября 2022 16:29
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