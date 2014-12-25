Россия, начало Первой мировой. И шесть разных историй. О покупке усадьбы на черноморском побережье с целью покорения сердца красавицы и ее бывшем хозяине, не умеющем рассказать семье, что оставил ее без дома перед Рождеством. О сборе подписей ради рождественского праздника — ведь «вражеские» германские елочки запрещены Священным синодом. О том, как быть, если ты любитель фигурного катания, влюбленный кавалер и одновременно полицейский офицер — и разрываешься на три части. О дружбе деревенского мальчишки и несчастного пленного медведя. О парнях, собравшихся добровольцами на фронт — поклонниках одной и той же девушки. О настоящем новогоднем чуде для двух малышей с их больной мамой…
100 лет назад, Российская империя… Канун Рождества.
Декабрьские пробки, праздничные гулянья, роскошные балы и скромные праздники, титулованные дворяне и обычные крестьяне, царская семья и солдаты первой мировой войны, прогрессивные поэты и первые фигуристы – все было по-другому, за исключением … праздника.
Люди готовились, жили, верили, мечтали и ждали настоящего чуда – Рождества!
|25 декабря 2014
|Россия
|Bazelevs Distribution
|6+
|25 декабря 2014
|Беларусь
|25 декабря 2014
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|26 декабря 2014
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|30 декабря 2014
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|25 декабря 2014
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