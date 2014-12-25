Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Ёлки 1914
Постер фильма Ёлки 1914
Рейтинги
5.0 Рейтинг IMDb: 4.5
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Ёлки 1914

Ёлки 1914

Yolki 1914 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Россия, начало Первой мировой. И шесть разных историй. О покупке усадьбы на черноморском побережье с целью покорения сердца красавицы и ее бывшем хозяине, не умеющем рассказать семье, что оставил ее без дома перед Рождеством. О сборе подписей ради рождественского праздника — ведь «вражеские» германские елочки запрещены Священным синодом. О том, как быть, если ты любитель фигурного катания, влюбленный кавалер и одновременно полицейский офицер — и разрываешься на три части. О дружбе деревенского мальчишки и несчастного пленного медведя. О парнях, собравшихся добровольцами на фронт — поклонниках одной и той же девушки. О настоящем новогоднем чуде для двух малышей с их больной мамой…

  • Это было чрезвычайно трудоемкой задачей для съемочной группы — достоверная передача реалий эпохи, ушедшей сто лет назад. Костюмы создавались с участием исторических консультантов, на старых фото искали «моделей», изучались образцы производимых тогда материалов. Аренда костюмов в этом случае себя не оправдывала, все они шились на заказ. Образ франтоватого персонажа Урганта помог создать сценический облик великого француза Макса Линдера, героиня Евгении Брик нарядилась в платье из французского модного журнала соответствующего года, Светлакову с помощью костюма придали легкое сходство с Чеховым.
  • С реквизитом было попроще — его взяли в аренду на «Мосфильме» и у антикваров-коллекционеров.
  • Идея с петицией в защиту рождественских елок взята — реальный эпизод российской истории. Традиция наряжать на праздник определенное деревце действительно родом из Германии, а с началом войны анти-немецкая пропаганда расцвела пышным цветом. Только большевики ненадолго сняли этот запрет. До 1920-х.
  • В роли сестры милосердия Тани, вдохновившей персонажа на сбор подписей, снялась дочь фронтмэна группы «Алиса» Константина Кинчева Вера Панфилова.
  • В новелле о фигуристах также отголоски подлинных событий. В том году конькобежцы многих стран тренировались перед чемпионатом мира. И русские — и мужчины, и женщины — отличились в одиночном катании, а в парном лучшими стали спортсмены и спортсменки из других стран. И костюмы, и коньки для актеров делались по старинному образцу. Причем Екатерина Шпица, отлично умеющая кататься, труднее привыкала к этой древней экипировке, чем ее партнер Артур Смолянинов, на катке бывавший лишь в детские годы. Съемки шли ночью, в парке «Измайлово», явившихся на съемку журналистов тоже обрядили в костюмы и загнали в массовку. В этой же части присутствует рояль, подвешенный к потолку на концерте поэтов-футуристов. Тоже реалистичная деталь — новаторы литературы подвесили инструмент, потому что никто из них на нем не играл!
  • История о медведе рассказана на языке кинематографа по мотивам «Зверя» Лескова. В ней сыграл опытный киноактер — 300-килограммовый мишка Степан. Он сыграл более чем в 20 лентах, а его дебютом в достаточно юном медвежьем возрасте стал «Сибирский цирюльник». Но даже с ручным и смышленым зверем работать оказалось нелегко: Антону Богданову пришлось защищать спину специальным поясом для тяжелой атлетики. С Яна Цапника Степа в порыве дружеских чувств чуть не слизал мужскую красоту в виде усов и бакенбардов. Да и вообще «хозяин леса» оказался любителем обниматься и лизаться с актерской командой не по сценарию, а из чистого дружелюбия.
  • В последнюю новеллу необходим был оперный певец — и исполнителем роли Федора Шаляпина стал бас из Мариинской оперы. Костюм Ильдара Абдразакова костюм в точности воспроизвели с известного портрета певца, написанного Борисом Кустодиевым. А вот трость была его подлинной вещью. Когда-то фэн Михаила Шуфутинского подарил этот раритет любимому артисту, а уже он любезно предоставил его для съемки.

100 лет назад, Российская империя… Канун Рождества.
Декабрьские пробки, праздничные гулянья, роскошные балы и скромные праздники, титулованные дворяне и обычные крестьяне, царская семья и солдаты первой мировой войны, прогрессивные поэты и первые фигуристы – все было по-другому, за исключением … праздника.
Люди готовились, жили, верили, мечтали и ждали настоящего чуда – Рождества!

Ёлки 1914 - трейлер
Ёлки 1914  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 25 декабря 2014
Дата выхода
25 декабря 2014 Россия Bazelevs Distribution 6+
25 декабря 2014 Беларусь
25 декабря 2014 Казахстан
26 декабря 2014 Литва
30 декабря 2014 США
25 декабря 2014 Украина
Бюджет 150 000 000 RUR
Сборы в мире $11 409 949
Производство Bazelevs Production
Другие названия
Yolki 1914, Eglītes 1914, Eglutės 1914, Jõulupuud 1914, Magia bradului 1914, Ёлки 1914, Елхички 1914, Царские елки, Ялинки 1914
Режиссер
Тимур Бекмамбетов
Тимур Бекмамбетов
Юрий Быков
Юрий Быков
В ролях
Иван Ургант
Иван Ургант
Сергей Светлаков
Сергей Светлаков
Мария Порошина
Мария Порошина
Виктор Вержбицкий
Виктор Вержбицкий
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Ёлки 1914
Ёлки 3 6.1
Ёлки 3 (2013)
Ёлки 7.0
Ёлки (2010)
Ёлки 2 6.9
Ёлки 2 (2011)
Форт Росс: В поисках приключений 4.1
Форт Росс: В поисках приключений (2014)
Елки новые 5.3
Елки новые (2017)
Елки Последние 5.5
Елки Последние (2018)
Ёлки 11 6.0
Ёлки 11 (2024)
Ёлки 10 3.9
Ёлки 10 (2023)
Ёлки 5 5.3
Ёлки 5 (2016)
Елки 9 4.9
Елки 9 (2022)
Елки 8 4.0
Елки 8 (2021)
Чебурашка 7.4
Чебурашка (2022)
Фильм находится в подборках
Все части фильма "Ёлки" Все части фильма "Ёлки"
Фильмы похожие на «Ирония судьбы» Фильмы похожие на «Ирония судьбы»
Фильмы похожие на «Старый Новый год» Фильмы похожие на «Старый Новый год»
Русские комедии про Новый год Русские комедии про Новый год
Фильмы похожие на «Загадай Желание» Фильмы похожие на «Загадай Желание»
Фильмы похожие на «Елки» Фильмы похожие на «Елки»
Фильмы про Деда Мороза Фильмы про Деда Мороза
Что посмотреть на Новый год и Рождество? Что посмотреть на Новый год и Рождество?
Русские фильмы про Новый год и Рождество Русские фильмы про Новый год и Рождество
Комедии про Новый год и Рождество Комедии про Новый год и Рождество

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 39 голосов
4.5 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3551 В жанре «комедия»  991 В фильмах России  610
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Ёлки 1914

Похожие фильмы онлайн

Ёлки 3
 
Ёлки
 
Ёлки 2
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
um007 28 ноября 2015, 21:46
Без актерских изысков, без сбивающего с ног юмора, но добрый фильм. Подходит для просмотра всей семьей. Полностью ложится в стилистику и идею… Читать дальше…
Bbbugl 27 ноября 2015, 01:45
Фильм разительно отличается от предыдущих частей.Сами понимаете,начало прошлого века-территория не для светлаковскоургантовского юмора
Получидась… Читать дальше…
Отзывы Написать
Новости о фильме
Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением
Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением Празничный период уже не за горами, так что время выбирать, за просмотром какого веселого кино отмечать Новый год и Рождество.
Написать
22 ноября 2024 16:34
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
Ёлки 1914 - трейлер
Ёлки 1914 Трейлер
Ёлки 1914 - ролик о съемках: невошедшее
Ёлки 1914 Ролик о съемках: невошедшее
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше