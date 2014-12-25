Россия, начало Первой мировой. И шесть разных историй. О покупке усадьбы на черноморском побережье с целью покорения сердца красавицы и ее бывшем хозяине, не умеющем рассказать семье, что оставил ее без дома перед Рождеством. О сборе подписей ради рождественского праздника — ведь «вражеские» германские елочки запрещены Священным синодом. О том, как быть, если ты любитель фигурного катания, влюбленный кавалер и одновременно полицейский офицер — и разрываешься на три части. О дружбе деревенского мальчишки и несчастного пленного медведя. О парнях, собравшихся добровольцами на фронт — поклонниках одной и той же девушки. О настоящем новогоднем чуде для двух малышей с их больной мамой…