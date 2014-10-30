Дневник мамы первоклассника, 2014

События в картине разворачиваются в хронологическом порядке с первого родительского собрания до последнего учебного дня первоклассника, освещая самые яркие дни мальчика, его мамы и папы.

Семья Васи — главного героя картины — понимает, как беззаботно им раньше жилось и сколько проблем и тревог приносит школьная пора. За год перед Васей как будто в миниатюре разворачивается целая жизнь. Дружба, первая любовь, муки творчества, предательство, жизнь в коллективе, упорная работа, преодоление «препятствий» — вот что, буквально, как снежный ком, сваливается на голову маленького мальчика. Кто поддержит? Кто объяснит? Кто подскажет? Только единение семьи и школы может помочь ребенку правильно расставить акценты и справиться с трудностями, что в свою очередь вызывает у него гордость за родителей и учителей. Он начинает чувствовать себя увереннее, адаптируясь ко взрослой жизни. Время проходит незаметно. Находясь в лирическом настроении, родители замечают: «Надо же, уже первый класс закончился…