Пингвины Мадагаскара, 2014

Пингвинята Шкипер, Рико и Ковальски во время миграции своей колонии спасают от верной гибели в зубах морского леопарда потерявшееся яйцо — и вылупившегося из него Прапора. Когда четверка попадает в нью-йоркский зоопарк и становятся популярнее других экспонатов — даже осьминога Дэйва. Тот клянется отомстить…
Четвёрка пингвинов-шпионов — Шкипер, Ковальски, Рико и Прапор — объединяется с командой «Северный ветер», помогающей беззащитным животным. Им предстоит остановить злобного осьминога, доктора Октавиуса Брайна, желающего уничтожить этот мир…
по мне - так ниже среднего! (хотя до сих пор обожаю мульты) и… Читать дальше…