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Пингвины Мадагаскара Пингвины Мадагаскара
Киноафиша Фильмы Пингвины Мадагаскара
The Penguins of Madagascar

Пингвины Мадагаскара, 2014

2014 / США
7.4 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Пингвинята Шкипер, Рико и Ковальски во время миграции своей колонии спасают от верной гибели в зубах морского леопарда потерявшееся яйцо — и вылупившегося из него Прапора. Когда четверка попадает в нью-йоркский зоопарк и становятся популярнее других экспонатов — даже осьминога Дэйва. Тот клянется отомстить…

  • Многие думают, что мультипликационный персонаж Бенедикта Камбербэтча — хаски, но на самом деле он волк. Евразийский, с британским акцентом. И ему трудно произносить слово «пингвин». Это слышно всякий раз, когда Агент Секрет произносит частое в этом фильме слово. Бенедикт уже признавался на шоу Грэма Нортона, что не «дружит» с этим словечком.
  • Джону Малковичу предложили роль доктора Октавиуса Спрута за 3,5 года до выхода фильма, и он подумал, что было бы забавно использовать его голос для осьминога.
  • Когда Ковальский говорит: «Нет, я все еще не умею читать», это отсылка к первой части франшизы (2005), где он заявляет то же самое капитану — в том эпизоде, где знак сообщает, что корабль направляется в Африку.
  • Один из пингвинов в плену на подлодке Дэйва делает татуировку «Лара» на груди — «привет» продюсеру Ларе Бри.
  • Координаты, показанные в бинокль North Wind во время сцены на секретном острове Дэйва, указывают реальный участок в центре Филиппинского моря (21,5526 N, 131,2627 E).

Четвёрка пингвинов-шпионов — Шкипер, Ковальски, Рико и Прапор — объединяется с командой «Северный ветер», помогающей беззащитным животным. Им предстоит остановить злобного осьминога, доктора Октавиуса Брайна, желающего уничтожить этот мир…

7.4 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 26 ноября 2014
Премьера онлайн 30 декабря 2020
Премьера в мире 8 ноября 2014
Возраст 0+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Саймон Дж. Смит
В ролях
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Том МакГрат
Том МакГрат
Кристофер Найтс
Кен Джонг
Кен Джонг
Аннет Махендру
Аннет Махендру
Все актеры и съемочная группа
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Пингвины Мадагаскара
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
semiramis 3 декабря 2015, 13:24
Посмотрел этот мультик с интересом,хотя конечно до первых двух Мадагаскаров ему далеко !!! А вообще целевая аудитория мультиков конечно дети,которых… Читать дальше…
3lik 6 декабря 2015, 10:10
Мульты - сужу по двум критериям- Понравился ли мне и насколько! и по реакции детей!

по мне - так ниже среднего! (хотя до сих пор обожаю мульты) и… Читать дальше…
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