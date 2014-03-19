Комедия о том, как два незадачливых героя, один из которых мечтал стать летчиком, а другой актером, случайно получают шанс исполнить обе мечты разом на съемочной площадке нового фильма. Однако в первой же сцене они умудряются разбить вертолет спонсора, что сулит им массу проблем. Чтобы возместить ущерб приятели вынуждены пуститься во все тяжкие — попытаться ограбить олигарха, заработать натурой и даже попробовать угнать вертолет с американской авиабазы.
Специально зарегистрировался на этом чудном киносайте, чтобы написать бббаглу.
Дружище, а вы… Читать дальше…