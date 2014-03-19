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Постер фильма Залетчики
Постер фильма Залетчики
Рейтинги
2.9 Рейтинг IMDb: 1.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы Залетчики

Залетчики

Zaletchiki 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Комедия о том, как два незадачливых героя, один из которых мечтал стать летчиком, а другой актером, случайно получают шанс исполнить обе мечты разом на съемочной площадке нового фильма. Однако в первой же сцене они умудряются разбить вертолет спонсора, что сулит им массу проблем. Чтобы возместить ущерб приятели вынуждены пуститься во все тяжкие — попытаться ограбить олигарха, заработать натурой и даже попробовать угнать вертолет с американской авиабазы.
Залетчики - трейлер
Залетчики  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 19 марта 2014
Дата выхода
20 марта 2014 Россия Вольга 18+
20 марта 2014 Беларусь
20 марта 2014 Казахстан
20 марта 2014 Украина
Производство Расторопша фильм
Другие названия
Zaletchiki, Залетчики
Режиссер
Кирилл Кузин
В ролях
Илья Глинников
Илья Глинников
Вано Тугуши
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Виктор Вержбицкий
Виктор Вержбицкий
Вадим Галыгин
Вадим Галыгин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

2.9
Оцените 15 голосов
1.2 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
MoscowKino 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Bbbugl от 25/03/2014 - 10:31:56

Специально зарегистрировался на этом чудном киносайте, чтобы написать бббаглу.

Дружище, а вы… Читать дальше…
clo4cko 2 апреля 2015, 12:51
Прокат - не всегда показатель. А большие кассы обычно собирают мегагиганты из Холливуда. Лично я ходил с друзьями и получил то, что ожидал. Смешную… Читать дальше…
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