Нимфоманка: Часть 1, 2013

Одинокий пожилой мужчина по имени Селигман находит в переулке раненую женщину, потерявшую сознание, и приносит ее домой. Она говорит ему, что ее зовут Джо и что она нимфоманка. Джо подробно рассказывает Селигману о своей жизни и сексуальном опыте с сотнями мужчин с тех пор, как она была подростком, а тот в ответ рассказывает о своих хобби, таких как рыбалка в нахлыст, чтение о числах Фибоначчи и прослушивание органной музыки. По мере того, как болезненные пристрастия Джо раскрываются глубже, Селигман начинает вести себя все подозрительнее…
Это светлая и поэтичная история эротических переживаний женщины от рождения до пятидесятилетия, рассказанная от лица главной героини, женщины по имени Джо, поставившей себе диагноз — нимфомания.
Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей насыщенной молодости, изобилующую параллельными сюжетами и неожиданными отступлениями.
И так. Триер как всегда хорош.… Читать дальше…