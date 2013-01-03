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Нимфоманка: Часть 1 Нимфоманка: Часть 1
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Nymphomaniac

Нимфоманка: Часть 1, 2013

2013 / Дания / Германия / Франция / Бельгия / Великобритания
6.8 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Одинокий пожилой мужчина по имени Селигман находит в переулке раненую женщину, потерявшую сознание, и приносит ее домой. Она говорит ему, что ее зовут Джо и что она нимфоманка. Джо подробно рассказывает Селигману о своей жизни и сексуальном опыте с сотнями мужчин с тех пор, как она была подростком, а тот в ответ рассказывает о своих хобби, таких как рыбалка в нахлыст, чтение о числах Фибоначчи и прослушивание органной музыки. По мере того, как болезненные пристрастия Джо раскрываются глубже, Селигман начинает вести себя все подозрительнее… 

  • Шайу ЛаБафа попросили прислать фотографии его пениса, чтобы получить роль в фильме. Впоследствии он решил отправить личные записи, на которых запечатлены он и его девушка, чтобы убедить Ларса фон Триера взять его на проект. 
  • Хотя в фильме показывается несимулированный секс, никто из актеров на самом деле не обнажался: в эротических сценах были задействованы порноактеры, к телам которых с помощью компьютерной графики были приделаны головы звезд. 
  • По словам Стеллана Скарсгарда, «шоколадные сладости» в первой главе основаны на анекдоте, который рассказала Ларсу фон Триеру его приятельница: она и ее подруга поспорили, что займутся любовью с незнакомыми людьми в поезде за сладости. 

Это светлая и поэтичная история эротических переживаний женщины от рождения до пятидесятилетия, рассказанная от лица главной героини, женщины по имени Джо, поставившей себе диагноз — нимфомания.

Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей насыщенной молодости, изобилующую параллельными сюжетами и неожиданными отступлениями.

6.8 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 13 февраля 2014
Премьера в мире 3 января 2013
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Ларс фон Триер
Ларс фон Триер
В ролях
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард
Шарлотта Гeнcбур
Шарлотта Гeнcбур
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Стэйси Мартин
Стэйси Мартин
Все актеры и съемочная группа
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Искра
15:30 от 240 ₽
Киномакс Водный
20:40 от 180 ₽
Полное расписание и билеты

Нимфоманка: Часть 1 смотреть онлайн

Нимфоманка: Часть 1
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Lil 2 апреля 2015, 12:51
История об инфантильной тетке, которая не знала что хотела... Годы идут, а в голове ветер.Если в самом начале еще интересно - период взросления,… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Я долго думал, что написать по поводу этого произведения, но время шло, эмоции тухнут, поэтому в сухом остатке скажу:
И так. Триер как всегда хорош.… Читать дальше…
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