Далласский клуб покупателей, 2013

В основе картины лежит история реального жителя Техаса Рона Вудруфа, у которого в 1986 году нашли СПИД. Незадолго до смерти Вудруф дал интервью сценаристу Крейгу Бортену, который в итоге создал на его основе киносценарий.

Сценарий Крейга Бортена двадцать лет “кочевал” по кабинетам голливудских продюсеров. Изначально “Далласский клуб покупателей” должен был снимать Деннис Хоппер, а на роль Вудруфа прочили Вуди Харрельсона. Затем на позиции режиссера и исполнителя главной роли стали рассматривать Марка Форстера и Брэда Питта, а после них – Крэйга Гиллеспи и Райана Гослинга. Каждый раз проект снова замораживали из-за отсутствия денег на съемки. В итоге именно Мэттью МакКонахи добился для картины необходимого финансирования.

Бюджет фильма был настолько мал, что на грим создатели смогли выделить всего 250 долларов. По словам МакКонахи, визажистом приходилось использовать древесный уголь в попытках сэкономить. Несмотря на это, лента получила “Оскар” за лучший грим и прически.

Для своей роли в “Далласском клубе покупателей” Мэттью МакКонахи скинул вес на 22 кг, а Джаред Лето – на 13 кг. Чтобы быстро похудеть, Лето сел на жидкую диету, потеряв пять килограмм за пять дней. В многочисленных интервью актер рассказывал, что в какой-то момент даже начал чувствовать себя другим человеком со своей собственной манерой речи и походкой. Ранее Джаред уже практиковал экстремальную худобу для съемок в “Реквиема по мечте” (2000). К 2014 году на счету актера была только одна роль, для которой пришлось набрать вес, – убийца Джона Леннона Марка Дэвид Чепмен из фильма “Глава 27” (2007).

Из-за строго ограниченного бюджета съемки картины продлились всего 25 дней. Фильм снимали на одну переносную камеру, без привычных систем освещения. Создателям пришлось отказаться от репетиционных прогонов и дополнительного переозвучивания, а продолжительность каждого дубля достигала не более 15 минут.

Джаред Лето не выходил из образа Рэйон на протяжении всего съемочного периода. По слухам, в один из дней он направился в продуктовый магазин прямо в гриме, чем вызвал противоречивую реакцию покупателей.

Роль Ив Сакс могла достаться Хилари Суэнк, но актриса отказалась от проекта из-за конфликта в своем съемочном графике.

За двадцать лет путешествий по разным студиям и продюсерам сценарий был отвергнут более 130 раз.

Для съемок Джаред Лето сделал восковую эпиляцию всего тела.

У реального Рона Вудруфа были жена и дочь, которые в фильме не упоминаются.

Джеймс Дюмон, сыгравший в фильме отца Рэйон, всего на семь лет старше Джареда Лето.

Несмотря на название, сам фильм снимался не в Далласе.

Это второй совместный фильм для Мэтью МакКонахи и Стива Зана. Ранее они оба сыграли в приключенческой картине “Сахара” (2005).