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Далласский клуб покупателей Далласский клуб покупателей
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Dallas Buyers Club

Далласский клуб покупателей, 2013

2013 / США
7.5 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Действие разворачивается в середине 1980-х годов в Техасе, США. После несчастного случая электрик и родео-ковбой Рон Вудруф попадает в госпиталь, где ему диагностируют СПИД и отмеряют максимум месяц жизни. Не желая мириться с приговором врачей, Вудруф ищет подробную информацию о СПИДе и способы лечения, а затем начинает закупать в Мексике редкие нетрадиционные препараты, способные приостановить развитие заболевания.

Когда здоровье Рона идет на лад, герой вместе с ВИЧ-инфицированным трансвеститом Рэйоном создает подпольный “клуб покупателей”, где страдающие от СПИДа больные за ежемесячный взнос могут пользоваться способными продлить жизнь препаратами. Однако вскоре нелегальная деятельность клуба привлекает внимание Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами.

Биографическую драму по мотивам реальной истории снял канадец Жан-Марк Валле, режиссер фильма “Дикая” с Риз Уизерспун и сериала “Большая маленькая ложь”. Главные роли в фильме достались Мэттью Макконахи и Джареду Лето, которые позже были удостоены премии “Золотой глобус” за свои работы. Также на экране появились Дженнифер Гарнер и Стив Зан. Картина Валле получила шесть номинаций на “Оскар” 2014, забрав в итоге три статуэтки в номинациях “Лучшая мужская роль”, “Лучшая мужская роль второго плана” и “Лучший грим и прически”.

В основе картины лежит история реального жителя Техаса Рона Вудруфа, у которого в 1986 году нашли СПИД. Незадолго до смерти Вудруф дал интервью сценаристу Крейгу Бортену, который в итоге создал на его основе киносценарий.

Сценарий Крейга Бортена двадцать лет “кочевал” по кабинетам голливудских продюсеров. Изначально “Далласский клуб покупателей” должен был снимать Деннис Хоппер, а на роль Вудруфа прочили Вуди Харрельсона. Затем на позиции режиссера и исполнителя главной роли стали рассматривать Марка Форстера и Брэда Питта, а после них – Крэйга Гиллеспи и Райана Гослинга. Каждый раз проект снова замораживали из-за отсутствия денег на съемки. В итоге именно Мэттью МакКонахи добился для картины необходимого финансирования.

Бюджет фильма был настолько мал, что на грим создатели смогли выделить всего 250 долларов. По словам МакКонахи, визажистом приходилось использовать древесный уголь в попытках сэкономить. Несмотря на это, лента получила “Оскар” за лучший грим и прически.

Для своей роли в “Далласском клубе покупателей” Мэттью МакКонахи скинул вес на 22 кг, а Джаред Лето – на 13 кг. Чтобы быстро похудеть, Лето сел на жидкую диету, потеряв пять килограмм за пять дней. В многочисленных интервью актер рассказывал, что в какой-то момент даже начал чувствовать себя другим человеком со своей собственной манерой речи и походкой. Ранее Джаред уже практиковал экстремальную худобу для съемок в “Реквиема по мечте” (2000). К 2014 году на счету актера была только одна роль, для которой пришлось набрать вес, – убийца Джона Леннона Марка Дэвид Чепмен из фильма “Глава 27” (2007).

Из-за строго ограниченного бюджета съемки картины продлились всего 25 дней. Фильм снимали на одну переносную камеру, без привычных систем освещения. Создателям пришлось отказаться от репетиционных прогонов и дополнительного переозвучивания, а продолжительность каждого дубля достигала не более 15 минут.

Джаред Лето не выходил из образа Рэйон на протяжении всего съемочного периода. По слухам, в один из дней он направился в продуктовый магазин прямо в гриме, чем вызвал противоречивую реакцию покупателей.

Роль Ив Сакс могла достаться Хилари Суэнк, но актриса отказалась от проекта из-за конфликта в своем съемочном графике.

За двадцать лет путешествий по разным студиям и продюсерам сценарий был отвергнут более 130 раз.

Для съемок Джаред Лето сделал восковую эпиляцию всего тела.

У реального Рона Вудруфа были жена и дочь, которые в фильме не упоминаются.

Джеймс Дюмон, сыгравший в фильме отца Рэйон, всего на семь лет старше Джареда Лето.

Несмотря на название, сам фильм снимался не в Далласе.

Это второй совместный фильм для Мэтью МакКонахи и Стива Зана. Ранее они оба сыграли в приключенческой картине “Сахара” (2005).

Реальная история Рона Вудруфа, техасского электрика, у которого в 1986 году обнаружили СПИД. Тогда врачи отвели ему всего полгода, но он не пожелал смириться со смертным приговором и сумел продлить свою жизнь, принимая нетрадиционные лекарства, а затем наладил подпольный и прибыльный бизнес по продаже их другим больным.

7.5 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 27 февраля 2014
Премьера в мире 7 сентября 2013
Возраст 18+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Жан-Марк Валле
Жан-Марк Валле
В ролях
Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер
Джаред Лето
Джаред Лето
Стив Зан
Стив Зан
Даллас Робертс
Даллас Робертс
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Андрей 7 июля 2020, 15:41
5 баллов из 10ти!
фильм хороший, игра актёров классная, но сюжет очень грустный и второй раз я его точно не буду пересматривать!
Мэтью, конечно,… Читать дальше…
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Ну что, для такой тематики достаточно бодро и жизнеутверждающе. Единственное, Гарнер показалась каким-то инородным телом в компании Лето и… Читать дальше…
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Написать
28 декабря 2021 16:30
Умер режиссер «Даллаского клуба покупателей» Жан-Марк Валле Причина смерти не уточняется.
Написать
27 декабря 2021 15:20
Не в деньгах счастье: 8 случаев, когда актёры играли в фильмах бесплатно или за минимальный гонорар Не секрет, что начинающие актёры зачастую снимаются в кино чуть ли не бесплатно. Однако нередки случаи, когда и именитые звезды соглашаются сняться в интересном для них проекте за гонорары в несколько раз меньше их обычных. 
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1 ноября 2021 18:30
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