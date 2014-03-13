2 спальни, 1 ванная, 2014

Нет ничего более приятного для молодой семьи чем найти идеальный дом для медового месяца и дальнейшей жизни. Рейчел и Кевин Фостер, молодая пара, которая находит тот самый - идеальный дом и строит большие планы на будущие, но похоже этот дом имеет совершенно другие планы на эту семью. 2 спальни, 1 ванная – холодная , страшная сказка. Когда странные события вторгаются в мечты Кевина , с его женой начинают происходить необъяснимые вещи. Весь ужас усугубляется тем, что Рейчел - беременна. Кевин вынужден вникать в историю своей новой квартиры и он обнаруживает ужасные вещи. В квартире живет дух умершей женщины, которая в свое время потеряла ребенка и она начинает мучать семейную пару …