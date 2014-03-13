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2 спальни, 1 ванная 2 спальни, 1 ванная
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2 Bedroom 1 Bath

2 спальни, 1 ванная, 2014

2014 / США
3.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Кевин и Рейчел – молодая семейная пара. Вскоре после переезда в новый дом супруги узнают радостную новость – у них будет ребенок. Однако счастье молодоженов омрачают странные и пугающие события, которые начинают происходить в стенах их жилища. Кевин сходит с ума от ночных кошмаров, предвещающих гибель жены и малыша, а Рейчел преследует призрак таинственной женщины в красном. Очень скоро героям становится понятно, что причиной всех этих ужасов является дитя, которое носит под сердцем Рейчел...

  • Режиссером и сценаристом фильма выступил Стэнли Юнг – создатель ряда боевиков, а также триллеров «Игра теней» (1997) и #1 Serial Killer (2013).
  • Роли Билли, Синтии и Сидни исполнили юные актеры Эйден, Кемден и Карсен Флауэрсы, которые являются родными братом и сестрами в реальности. 
  • Музыку к картине написал Ричард Джон Бэйкер. Среди других его работ – саундтреки к фильмам «Полночь в Манхэттэне» (2001), «Гость» (2002), «Московская жара» (2004) и другие.
  • Продюсеры фильма Аль Браво и Дино Дос Сантос появились в кадре в роли двух полицейских. К слову, они не впервые работают вместе – в 2011 году на экраны вышла мелодрама «Дневник Шарлотты», в которой Браво и Дос Сантос также выступили как продюсеры и актеры.

Нет ничего более приятного для молодой семьи чем найти идеальный дом для медового месяца и дальнейшей жизни. Рейчел и Кевин Фостер, молодая пара, которая находит тот самый - идеальный дом и строит большие планы на будущие, но похоже этот дом имеет совершенно другие планы на эту семью. 2 спальни, 1 ванная – холодная , страшная сказка. Когда странные события вторгаются в мечты Кевина , с его женой начинают происходить необъяснимые вещи. Весь ужас усугубляется тем, что Рейчел - беременна. Кевин вынужден вникать в историю своей новой квартиры и он обнаруживает ужасные вещи. В квартире живет дух умершей женщины, которая в свое время потеряла ребенка и она начинает мучать семейную пару …

3.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2014
Премьера в России 16 октября 2014
Премьера в мире 13 марта 2014
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик AKM
Бюджет $589 000
Режиссер
Стэнли Юнг
В ролях
Мишель Хикс
Эндрю В. Уолкер
Эрик Робертс
Эрик Робертс
Костас Мэндилор
Шелби Янг
Шелби Янг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 2 спальни, 1 ванная 2 постера
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