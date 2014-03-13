2 спальни, 1 ванная, 2014

Кевин и Рейчел – молодая семейная пара. Вскоре после переезда в новый дом супруги узнают радостную новость – у них будет ребенок. Однако счастье молодоженов омрачают странные и пугающие события, которые начинают происходить в стенах их жилища. Кевин сходит с ума от ночных кошмаров, предвещающих гибель жены и малыша, а Рейчел преследует призрак таинственной женщины в красном. Очень скоро героям становится понятно, что причиной всех этих ужасов является дитя, которое носит под сердцем Рейчел...
Нет ничего более приятного для молодой семьи чем найти идеальный дом для медового месяца и дальнейшей жизни. Рейчел и Кевин Фостер, молодая пара, которая находит тот самый - идеальный дом и строит большие планы на будущие, но похоже этот дом имеет совершенно другие планы на эту семью. 2 спальни, 1 ванная – холодная , страшная сказка. Когда странные события вторгаются в мечты Кевина , с его женой начинают происходить необъяснимые вещи. Весь ужас усугубляется тем, что Рейчел - беременна. Кевин вынужден вникать в историю своей новой квартиры и он обнаруживает ужасные вещи. В квартире живет дух умершей женщины, которая в свое время потеряла ребенка и она начинает мучать семейную пару …