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Постер фильма Сердце вдребезги
5.9
Сердце вдребезги - Трейлер
Киноафиша Фильмы Сердце вдребезги
5.9

Сердце вдребезги

, 2014
Playing It Cool
США / комедия, мелодрама / 18+
Трейлеры
Постер фильма Сердце вдребезги
5.9
Сердце вдребезги - Трейлер
Сердце вдребезги  Трейлер

О фильме

Он, беспечный циник и гедонист, влюбляется в нее с первого взгляда. Но Она уже обручена и вскоре планирует выйти замуж. Чтобы удержать свою любимую, ему потребуется все его неистощимое воображение, а также помощь друзей, советы деда — знатока женской психологии, умение постоять за себя в кулачном бою и, главное, — слышать голос собственного сердца.

В ролях

Крис Эванс
Крис Эванс
Me
Мишель Монахан
Мишель Монахан
Her
Йоан Гриффит
Йоан Гриффит
Stuffy
Обри Плаза
Обри Плаза
Mallory
Эшли Тисдейл
Эшли Тисдейл
Тофер Грейс
Тофер Грейс
Scott
Патрик Варбертон
Патрик Варбертон
Hedge Funder
Энтони Маки
Энтони Маки
Bryan
Мартин Старр
Мартин Старр
Lyle
Люк Уилсон
Люк Уилсон
Samson
Филип Бейкер Холл
Филип Бейкер Холл
Granddad
Режиссер Джастин Рирдон
Сценарист Chris Shafer, Paul Vicknair
Композитор Джейк Монако
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 26 декабря 2014
Премьера в мире 26 сентября 2014
Дата выхода
26 сентября 2014 Россия Вольга 16+
14 ноября 2014 Болгария
11 июня 2015 Бразилия
17 июля 2015 Германия
18 июня 2015 Греция
26 сентября 2014 Казахстан
3 октября 2014 Литва N-13
8 мая 2015 США
12 февраля 2015 Таиланд 15
26 сентября 2014 Украина
23 февраля 2015 Швеция
26 сентября 2014 Эстония
23 октября 2014 Южная Корея
MPAA R
Сборы в мире $1 323 415
Производство Voltage Pictures, Wonderland Sound and Vision
Другие названия
Playing It Cool, Déjate querer, Comment séduire une amie, A Many Splintered Thing, A szerelem markában, Amigos con ventaja, Amigos sin compromiso, Bodi hladnokrven, Budi hladnokrvan, Cel mai îndrãgostit bãrbat, Como Seduzir uma Amiga, Con derecho a roce, Deixa Rolar, Deixa't estimar, Igraj hladnokrvno, Kaçan Kovalanır, Lo mitra'gesh, Meilės pusiausvyra, Nesasteigsim, Rozegraj to na luzie, Time to Love, Tra le righe dell'amore, Võtame rahulikult, Σφυρίζοντας για τον έρωτα, Приятно разсеяни, Сердце вдребезги, 君がくれた恋のシナリオ, 真愛BJ4, Playing it Cool - Irgendwann erwischt es jeden, Tra le righe dell'amore - Playing It Cool

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 15 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Сердце вдребезги - Трейлер
Сердце вдребезги Трейлер
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саундтрек фильма Сердце вдребезги

Цитаты

Narrator Я расскажу тебе это с моей точки зрения, чтобы ты мог себя представить на моём месте.
Narrator Итак, история такова: парень влюбляется в девушку с первого взгляда, но им требуется целая жизнь, чтобы быть вместе.
Narrator Когда им это удаётся, они оказываются на лодке и понимают, что единственный способ оставаться вместе — никогда не сходить на берег.
Narrator Они поднимают жёлтый флаг, чтобы ни один порт их не принял, и дрейфуют в море до самого конца.
Narrator Это заставляет понять: в жизни есть люди, которые важнее всего остального.
Narrator Тебе самому решать, кто они. Если придётся отказаться от всего и провести остаток дней на лодке, кто эти самые важные, без кого нельзя жить?
Narrator Составь свой список и сделай всё, чтобы они знали, как много для тебя значат.

Отзывы о фильме

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