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Эксперимент: Зло Эксперимент: Зло
Киноафиша Фильмы Эксперимент: Зло
The Quiet Ones

Эксперимент: Зло, 2014

2014 / США / Великобритания
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Джейн Харпер – глубоко несчастная девушка, одержимая всепоглощающей чернотой. У профессора Джозефа Коупленда появляется нетрадиционный план ее излечения. Созвав своих учеников в уединенное поместье на окраине Лондона, профессор предлагает им попытаться проявить злобную энергию в Джейн. Однако, когда героям это удается, они обнаруживают нечто столь ужасное, что оказываются на грани гибели. 

  • Фильм снят в популярном формате “найденной пленки”. Изначальный сценарий был сильно переписан из соображений экономии бюджета. Кроме того, гибель одного из персонажей была вырезана на монтаже, чтобы сохранить рейтинг PG-13. 
  • Фильм достаточно вольно интерпретирует события известного «эксперимента Филиппа», исследования 1972 года, проведенного в Торонто, чтобы определить, смогут ли субъекты начать общаться с вымышленными призраками, и таким образом доказать, что последние являются лишь порождением человеческой психики и воображения. 
  • Сцена с фотографическим экспериментом Кирлиан, видимая через объектив 16-миллиметровой камеры Брайана, была снята самим актером Сэмом Клафлином, который в 70-ые занимался киносъемками. Впрочем, Сэм снимал не камерой, которую по сюжету использует его персонаж, а современной камерой Arri Alexa. Режиссер Джон Пог подумал, что это поможет добиться более любительского вида материала.
     

Неортодоксальный профессор, использующий в своей работе спорные методы, и его лучшие ученики проводят серию тестов на молодой пациентке, подводя ее к грани безумия. Эксперимент выходит из-под контроля, и начинают происходить ужасающие мистические явления с необратимыми последствиями. Группа понимает, что вызвала более страшные и темные силы, чем когда-либо могла себе представить, и против них она бессильна.

7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 8 мая 2014
Премьера в мире 1 апреля 2014
Возраст 16+
Прокатчик A Company
Режиссер
Джон Пог
В ролях
Джаред Харрис
Джаред Харрис
Сэм Клафлин
Сэм Клафлин
Оливия Кук
Оливия Кук
Эрин Ричардс
Эрин Ричардс
Лори Кэлверт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Эксперимент: Зло 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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Количество кинематографических заклятий и паранормальных явлений умножилось до такой степени, которую уже вполне можно считать паранормальной. Все они, как заботливо указано в титрах, случились по следам реальных событий, все операторы, зафиксировавшие реальность на любительскую или полулюбительскую камеру, трагически умерли или попали в руки заботливых санитаров, но дело их (явлений и операторов, хотя и санитаров тоже, надо полагать) живет и побеждает. Очередные реальные события произошли в…
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Любаша3112 2 апреля 2015, 12:51
Не советую ходить на этот фильм любителям ужасов, т.к. абсолютно не интересный сюжет и вообще фильм не впечатляет..... полная ерунда Очень… Читать дальше…
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