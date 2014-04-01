Эксперимент: Зло, 2014

Джейн Харпер – глубоко несчастная девушка, одержимая всепоглощающей чернотой. У профессора Джозефа Коупленда появляется нетрадиционный план ее излечения. Созвав своих учеников в уединенное поместье на окраине Лондона, профессор предлагает им попытаться проявить злобную энергию в Джейн. Однако, когда героям это удается, они обнаруживают нечто столь ужасное, что оказываются на грани гибели.
Неортодоксальный профессор, использующий в своей работе спорные методы, и его лучшие ученики проводят серию тестов на молодой пациентке, подводя ее к грани безумия. Эксперимент выходит из-под контроля, и начинают происходить ужасающие мистические явления с необратимыми последствиями. Группа понимает, что вызвала более страшные и темные силы, чем когда-либо могла себе представить, и против них она бессильна.