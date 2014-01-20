The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz, Aaron Swartz: Sieć jest nasza, Eeron Svartsin Hekayesi, Internets underbarn, Kampen for et demokratisk internett, La historia de Aaron Swartz. El chico de Internet, O Menino da Internet: A História de Aaron Swartz, The Internet's Own Boy - Die Geschichte des Aaron Swartz, Tod eines Internet-Aktivisten - Die Aaron Swartz-Story, Интернет-мальчик: История Аарона Шварца
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме
Цитаты
First Title CardsСуществуют несправедливые законы; будем ли мы довольствоваться их соблюдением, или будем стремиться изменить их, подчиняясь до тех пор, пока не добьёмся успеха, или сразу же нарушим их? — Генри Дэвид Торо