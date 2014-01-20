Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Интернет-мальчик: История Аарона Шварца
Интернет-мальчик: История Аарона Шварца

The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz 18+
О фильме

История интернет-гения, веб-активиста и программиста Аарона Шварца, покончившего с собой в возрасте 26 лет.

Интернет-мальчик: История Аарона Шварца  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 29 августа 2014
Премьера в мире 20 января 2014
Дата выхода
20 января 2014 Россия 16+
26 сентября 2014 Бразилия
25 августа 2014 Великобритания
20 января 2014 Казахстан
25 июля 2014 Новая Зеландия
27 июня 2014 США
20 января 2014 Украина
14 октября 2014 Швеция
Сборы в мире $48 911
Производство FilmBuff, Participant, Luminant Media
Другие названия
The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz, Aaron Swartz: Sieć jest nasza, Eeron Svartsin Hekayesi, Internets underbarn, Kampen for et demokratisk internett, La historia de Aaron Swartz. El chico de Internet, O Menino da Internet: A História de Aaron Swartz, The Internet's Own Boy - Die Geschichte des Aaron Swartz, Tod eines Internet-Aktivisten - Die Aaron Swartz-Story, Интернет-мальчик: История Аарона Шварца
Режиссер
Брайан Кнаппенбергер
Брайан Кнаппенбергер
В ролях
Тим Бернерс-Ли
Кори Доктороу
Питер Экерсли
Лоуренс Лессиг
Дэвид Сигал
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

8.0
Оцените 12 голосов
8 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
First Title Cards Существуют несправедливые законы; будем ли мы довольствоваться их соблюдением, или будем стремиться изменить их, подчиняясь до тех пор, пока не добьёмся успеха, или сразу же нарушим их? — Генри Дэвид Торо
