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«Главы государств» для Amazon снял россиянин, но вышла отборная клюква: президент США — клоун, а русский — очередной киллер

12 июля 2025 20:32
«Главы государств» для Amazon снял россиянин, но вышла отборная клюква: президент США — клоун, а русский — очередной киллер

Стреляют, шутят, спасают НАТО. Даже на IMDb оценили в 6,5.

На Amazon Prime Video вышел фильм «Главы государств» — политический боевик о спасении мира с Джоном Синой и Идрисом Эльбой. На первый взгляд — очередной штампованный голливудский аттракцион с карикатурными злодеями, где россияне, как всегда, злые, брутальные и коварные.

Но есть нюанс: снял это всё Илья Найшуллер — автор «Хардкора» и «Никто», один из самых западных российских режиссёров. И сделал это весьма дурно, по мнению пользователей Сети, отвыкших от такой явной клюквы.

«Главы государств» для Amazon снял россиянин, но вышла отборная клюква: президент США — клоун, а русский — очередной киллер

Какой сюжет фильма

По сюжету в президенты США избран актер — харизматичный оратор и балагур. Его британский визави — умный, сдержанный и слегка раздражённый. И пока политики пытаются ужиться друг с другом, русский торговец оружием устраивает диверсию, сбивает президентский самолёт и планирует развалить НАТО.

Героев выбрасывает с парашютом в Белоруссию, а дальше начинается «гонка на выживание» — с драками, шутками, агентами-перебежчиками и атакующими дронами.

«Главы государств» для Amazon снял россиянин, но вышла отборная клюква: президент США — клоун, а русский — очередной киллер

Что не так с боевиком

Фильм, казалось бы, следует всем законам «клюквы»: тут и белорусские крестьяне с вилами, и злодей с типично славянской фамилией, и сцена с Дапкунайте, которая внезапно превращается в проводника между Востоком и Западом.

«Главы государств» для Amazon снял россиянин, но вышла отборная клюква: президент США — клоун, а русский — очередной киллер

Но поблагодарить стоит за то, что боевик не скатывается в откровенную и прямолинейную пропаганду — наоборот, у Найшуллера в арсенале столько иронии, что моментами даже забываешь, насколько этот фильм вторичен.

К другим новостям. «Этерна» — это не фэнтези, а натуральный Sci-Fi: в кадре инопланетяне и отсылки на «Пятый элемент». Лисан аль-Гаиб, что за балет? «Дюна: Часть третья» будет отличаться от прошлых частей — теперь почти мюзикл.

Фото: Кадр из фильма «Главы государств» (2025)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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