TheatreHD: Призраки, 2014

Жизнь фру Элене Алвинг проходит в тени фигуры её давно скончавшегося мужа – добряка и благодетеля для окружающих, пьяницы и развратника для его супруги. К приезду своего взрослого сына Освальда, постигающего в Париже премудрости профессии живописца, Элене решает расстаться с досаждающими ей призраками прошлого и раскрыть сыну глаза на истинную сущность его отца – пока не выясняется, что Освальду и самому уже приходится жить с тяжелым наследием былых грехов своего родителя.