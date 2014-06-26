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TheatreHD: Призраки
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Ghosts

TheatreHD: Призраки, 2014

2014 / Великобритания
8.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Причины посмотреть О фильме

Премия Лоуренса Оливье – лучшая женская роль, лучшая мужская роль второго плана, лучший возобновленный спектакль Театральная премия газеты Evening Standard – лучший режиссер Премия общества театральных критиков – лучшая женская роль Номинация на премию Иэна Чарлстона – лучшая женская роль второго плана, лучшая мужская роль второго плана

Жизнь фру Элене Алвинг проходит в тени фигуры её давно скончавшегося мужа – добряка и благодетеля для окружающих, пьяницы и развратника для его супруги. К приезду своего взрослого сына Освальда, постигающего в Париже премудрости профессии живописца, Элене решает расстаться с досаждающими ей призраками прошлого и раскрыть сыну глаза на истинную сущность его отца – пока не выясняется, что Освальду и самому уже приходится жить с тяжелым наследием былых грехов своего родителя.

8.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 18 сентября 2014
Премьера в мире 26 июня 2014
Возраст 16+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Ричард Эйр
В ролях
Лесли Мэнвилл
Лесли Мэнвилл
Джек Лоуден
Адам Котц
Брайан МакКарди
Шарлин МакКенна
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Призраки 1 постер
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