Главный герой фильма — Рэй Каттер — художник от бога и мошенник во втором поколении. Он договаривается о досрочном освобождении из тюремного заключения, чтобы «уйти на покой» и наладить отношения с семьей. В обмен за помощь с выходом из тюрьмы он должен выполнить еще одну работу, сделать подделку, которой до него еще никто никогда не делал.
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