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Постер фильма Фальсификатор
5.8
Киноафиша Фильмы Фальсификатор
5.8

Фальсификатор

, 2014
The Forger
США / криминал, триллер, драма / 18+
Постер фильма Фальсификатор
5.8

О фильме

Главный герой фильма — Рэй Каттер — художник от бога и мошенник во втором поколении. Он договаривается о досрочном освобождении из тюремного заключения, чтобы «уйти на покой» и наладить отношения с семьей. В обмен за помощь с выходом из тюрьмы он должен выполнить еще одну работу, сделать подделку, которой до него еще никто никогда не делал.

В ролях

Эбигейл Спенсер
Эбигейл Спенсер
Agent Paisley
Джон Траволта
Джон Траволта
Raymond J. Cutter
Энсон Маунт
Энсон Маунт
Keegan
Линдон Смит
Melanie
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Joseph Cutter
Тай Шеридан
Тай Шеридан
Will Cutter
Трэвис Аарон
Detective Devlin
Дженнифер Эль
Дженнифер Эль
Kim
Кен Чизман
Кен Чизман
Маркус Томас
Carl
Хулио Оскар Мечосо
Raul Carlos
Режиссер Филип Мартин
Сценарист Richard D'Ovidio
Композитор Rob Cairns
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 18 июня 2016
Премьера в мире 10 сентября 2014
Дата выхода
12 сентября 2014 Россия 16+
10 сентября 2014 Венгрия
11 января 2016 Германия
13 апреля 2015 Испания
12 сентября 2014 Казахстан
12 сентября 2014 Канада
24 апреля 2015 США
12 сентября 2014 Украина
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $500 304
Производство Saban Films, Code Entertainment, Freedom Media
Другие названия
The Forger, El gran impostor, A hamisító, Der Auftrag - Für einen letzten Coup ist es nie zu spät!, El falsificador, Fałszerz, Kẻ Trộm Tranh, Klastotojas, Krivotvoritelj, L'Affaire Monet, L'ultime vol, O Golpe, O impostor, The Forger - Il falsario, THE FORGER 天才贋作画家　最後のミッション, Ο παραχαράκτης, Фалшификаторът, Фальсификатор, 驚世劫作, THE FORGER 天才贋作画家 最後のミッション：2014, Der Auftrag - The Forger

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 11 голосов
5.8 IMDb

Цитаты

Will Cutter Я просто никогда не видел, чтобы вы обнимались или говорили, что любите друг друга.
Joseph Cutter Да не, я так не делаю. Но он знает.
Will Cutter Уверен?
Joseph Cutter Я и бабушке твоей не говорил. Но она знала. Почему? Потому что в этом мире слова — пустой звук, Уилл. Важно, что человек для тебя делает.

Отзывы о фильме

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